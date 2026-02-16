Inter Miami lidera el ranking de franquicias más valiosas de la MLS impulsado por el efecto Messi
El impacto de Lionel Messi en el fútbol de Estados Unidos no solo transformó el rendimiento deportivo del Inter Miami CF, sino también su dimensión económica. Según un reciente informe de Forbes, la franquicia encabeza por primera vez el listado de clubes más valiosos de la Major League Soccer, con una valoración estimada en 1.350 millones de dólares.
La decisión del propietario Jorge Mas de incorporar a Messi hace tres años respondió a una estrategia clara. “Lo más importante es que ganemos, porque necesitamos ofrecerles a nuestros aficionados un producto ganador. Necesitamos levantar trofeos. Necesitamos ganar copas”, declaró en 2024. Desde entonces, el club conquistó la Leagues Cup y la MLS Cup en 2025, consolidando el proyecto deportivo.
Crecimiento exponencial de ingresos
El efecto Messi también se reflejó en las finanzas. Forbes detalló que el club cuadruplicó sus ingresos, pasando de 56 millones de dólares en 2022 a cerca de 200 millones en la última temporada. El crecimiento estuvo impulsado por la expansión de patrocinadores, el aumento en la venta de entradas y nuevas líneas de negocio, como giras internacionales.
La extensión del contrato del rosarino hasta 2028 aporta previsibilidad financiera, en un contexto en el que el delantero ya tiene 38 años. Además, la mudanza al nuevo estadio en el Miami Freedom Park, con capacidad para 25.000 espectadores y apertura prevista para abril, podría potenciar aún más los ingresos.
El ranking de la MLS
Inter Miami superó al Los Angeles FC, valorado en 1.320 millones de dólares. El tercer lugar corresponde al LA Galaxy (1.080 millones), seguido por New York City FC (1.020 millones) y Atlanta United FC (1.000 millones).
El valor promedio de las 30 franquicias de la MLS alcanzó los 731 millones de dólares, un crecimiento del 6% respecto a 2025. Sin embargo, la expansión no fue uniforme. El CF Montréal ocupa el último puesto, con una estimación de 440 millones.
Mientras Inter Miami y New York City FC registraron subas interanuales de 13% y 17%, respectivamente, seis de los siete clubes con menor valoración crecieron 2% o menos.
Inversiones y desafíos financieros
La brecha también se refleja en la capacidad para atraer capital. El Columbus Crew vendió una participación del 10% con una valoración cercana a 900 millones, aunque Forbes estimó su valor real en 805 millones. El Austin FC incorporó nuevos accionistas con una valuación de 912 millones, mientras que los Seattle Sounders FC buscan recaudar más de 200 millones con una valoración cercana a 1.000 millones.
En el segmento medio, el Sporting Kansas City sumó como accionista mayoritario a Peter Mallouk con una valuación próxima a 700 millones, y el grupo propietario del Real Salt Lake recibió una inversión de 600 millones de dólares.
Distinta es la situación del San Jose Earthquakes y los Vancouver Whitecaps FC, cuyos procesos de venta permanecen estancados por diferencias en valuaciones y condiciones de mercado.
Un negocio aún con pérdidas
Pese al crecimiento general, 19 de los 30 clubes de la MLS operaron con pérdidas en 2025. Algunas franquicias, como el Chicago Fire FC, el FC Dallas y el New England Revolution, realizaron inversiones en infraestructura para revertir la tendencia.
La liga mantiene expectativas positivas ante la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Además, la MLS anunció que desde 2027 ajustará su calendario para alinearse con el de la mayoría de las ligas internacionales y reestructurará su acuerdo de derechos de transmisión con Apple TV, con el objetivo de reducir costos para los aficionados y ampliar la audiencia.
Top 10 de franquicias más valiosas de la MLS
- Inter Miami CF – USD 1.350 millones
- Los Angeles FC (LAFC) – USD 1.320 millones
- LA Galaxy – USD 1.080 millones
- New York City FC – USD 1.020 millones
- Atlanta United FC – USD 1.000 millones
- Seattle Sounders FC – USD 860 millones
- Austin FC – USD 855 millones
- Columbus Crew – USD 805 millones
- FC Cincinnati – USD 800 millones
- San Diego FC – USD 795 millones