Seattle derrotó al Inter Miami de Messi y se quedó con la Leagues Cup en una final que terminó con incidentes entre jugadores
Seattle Sounders se consagró este domingo campeón de la Leagues Cup tras imponerse con un contundente 3 a 0 al Inter Miami de Lionel Messi, que completó los 90 minutos antes de regresar a la Argentina para sumarse a la Selección. Los goles fueron obra de Osaze De Rosario, Alex Roldán —de penal— y Paul Rothrock. El conjunto estadounidense, que tuvo como figura al argentino Pedro de la Vega, elegido MVP del torneo, se dio el gusto de tener revancha luego de la final perdida en 2021 frente a León en una edición amistosa del certamen.
Messi jugó la final número 44 de su carrera y sufrió la decimotercera derrota en esta instancia, aunque se mantiene como el futbolista con más títulos en la historia con 45 trofeos. Tras el pitazo final, la tensión se desbordó: hubo insultos, discusiones y algunos golpes antes de que todo se calmara en el ruidoso Lumen Field.
Inter Miami no resistió la presión ejercida por Seattle en el primer tiempo. Con marca escalonada sobre Messi y ataques constantes por las bandas —Alex Roldán contra Jordi Alba y Pedro de la Vega frente a Ian Fray— el equipo de Javier Mascherano sufrió por los costados. El gol que abrió el marcador llegó desde la derecha: centro de Roldán y cabezazo de De Rosario para superar a Oscar Ustari.
OSAZE DE ROSARIO @SoundersFC lead Miami in the @LeaguesCup final! pic.twitter.com/M766TjM9PV— Major League Soccer (@MLS) September 1, 2025
Con Messi controlado, Rodrigo De Paul incómodo, Tadeo Allende impreciso y las falencias defensivas de siempre, Inter Miami padeció gran parte del primer tiempo. Los pocos intentos de Messi fueron bien neutralizados por la zaga rival.
En la segunda mitad, el equipo de Mascherano mostró una leve reacción con más volumen de juego. Hubo una combinación entre Alba y Luis Suárez, que asistió de taco a Messi, cuyo disparo salió por encima del travesaño. Poco después, Allende falló mano a mano con el arquero.
Seattle volvió a ajustar la presión y apostó a la contra. El ingresado Georgi Minoungou desbordó y provocó el penal que Roldán transformó en gol. Ya en el cierre, Rothrock tuvo su revancha y sentenció la goleada.
EL PENAL DE ALEX ROLDÁN PARA EL 2-0 DE @SoundersFC. pic.twitter.com/vd3Y4LoV51— MLS Argentina (@MLSArgentinaOk) September 1, 2025
Paul Rothrock seals #LeaguesCup2025 title for the Sounders pic.twitter.com/RnqLUf0PHz— Leagues Cup (@LeaguesCup) September 1, 2025
El clima se volvió tenso al final: festejos excesivos de algunos jugadores de Seattle encendieron la reacción de los rivales. Marcelo Weigandt y Benjamín Cremaschi fueron los más exaltados. Messi, en el centro de la cancha, observaba sin poder intervenir hasta que la calma regresó.
Descontrol total en el final entre Seattle Sounders e Inter Miami. pic.twitter.com/lVC57UlWVr— Pablo Giralt (@giraltpablo) September 1, 2025
Con 38 años, el rosarino sigue con 45 títulos oficiales: 34 con Barcelona, 3 con PSG, 5 con la Selección Argentina, 2 con Inter Miami, 1 con la Sub 20 y 1 con la Sub 23. Algunas estadísticas elevan la cifra a 46, pero la Supercopa de España 2005 no se contabiliza ya que no integró la lista oficial de Rijkaard ni recibió medalla.
Ahora será tiempo de enfocarse nuevamente en la Selección Argentina, donde se sumará junto a De Paul para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas: contra Venezuela en el Monumental —¿su última función en casa?— y luego frente a Ecuador en Guayaquil.