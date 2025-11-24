Inter Miami arrasó 4-0 a Cincinnati y es finalista de la Conferencia Este en la MLS
El Inter Miami goleó 4-0 al F.C Cincinnati en el TQL Stadium, por el encuentro correspondiente a la semifinal de Conferencia Este, y así “Las Garzas” aseguraron su lugar en la instancia decisiva, donde se medirán ante el ganador del cruce entre New York City F.C. y Philadelphia Union.
El conjunto de Florida atraviesa un notable momento colectivo y volvió a demostrar que cuenta con variantes ofensivas capaces de quebrar cualquier planteo defensivo.
Los cuatro tantos de Inter Miami fueron convertidos por Lionel Messi, Mateo Silvetti y Tadeo Allende, quien firmó un doblete y se consolidó como una de las grandes apariciones del ciclo Mascherano. El equipo mostró una capacidad de resolución ofensiva que dejó sin respuestas al local, cuya planificación terminó siendo insuficiente frente al desequilibrio individual de las principales figuras visitantes.
Durante el transcurso del primer tiempo, Inter Miami impuso un dominio territorial claro y manejó los ritmos del juego con inteligencia. Cincinnati intentó cerrar espacios y aplicar una marca escalonada sobre Messi, pero la movilidad del argentino y la participación activa de los mediocampistas generaron constantes rupturas.
GOOOOL! Mateo Silvetti’s cross ➡️ Leo Messi’s header to open the score pic.twitter.com/KVL9ugQWMQ
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025
A los 19 minutos llegó la apertura del marcador: Messi conectó de cabeza dentro del área chica tras un centro preciso desde la banda izquierda, sorprendiendo a la última línea rival.
En el complemento, el conjunto de Mascherano mantuvo la intensidad y rápidamente amplió la ventaja. A los 12 minutos, Messi asistió dentro del área a Mateo Silvetti, quien definió con calidad para el 2-0.
Silvetti with second of the night pic.twitter.com/w47llj1exx
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025
Cinco minutos más tarde, Tadeo Allende puso el 3-0 con un potente remate tras capturar un rebote. Cincinnati estaba desbordado y no encontraba respuestas en ninguna zona del campo.
As cool as you like it pic.twitter.com/okshteCcGr
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025
A los 29 minutos de la segunda etapa, Allende volvió a aparecer en posición ofensiva y selló su doblete con una definición cruzada que decretó el 4-0 definitivo.
MESSI ➡️ TADEO pic.twitter.com/adBWWYOUGJ
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025
El cierre del partido mostró a un Inter Miami seguro, ambicioso y consciente del nivel que está alcanzando en el tramo final de la temporada.
Con este encuentro, el astro rosarino llegó a los 1134 partidos en su carrera profesional, en los que lleva marcados 896 goles y 404 asistencias brindadas. Sus tantos se distribuyen de la siguiente manera: 77 con Inter Miami, 32 con Paris Saint Germain, 672 con Barcelona y 115 con la selección argentina.