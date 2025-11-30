Inter le ganó a Pisa con doblete de Lautaro Martínez y da pelea en la Serie A
Inter le ganó 2-0 a Pisa como visitante por la 13ª fecha en el Arena Garibaldi y se mantuvo en la pelea por los puestos de vanguardia de la Serie A 2025-26. Lautaro Martínez marcó los dos goles del triunfo.
Luego de un primer tiempo anodino y una segunda etapa que había comenzado de la misma, Lautaro apareció en su máximo esplendor: abrió el marcador a los 69 minutos con una exquisita definición y luego amplió la ventaja, a los 83, con oficio de goleador.
GOL DE LAUTARO MARTÍNEZ EN SERIE A.pic.twitter.com/aMssGscTfV
— Sudanalytics (@sudanalytics_) November 30, 2025
En el primer tanto, tras un pase de Francesco Esposito, el delantero argentino le pegó a la pelota de zurda, sin detenerla tras la habilitación, y la clavó en el ángulo.
En el segundo, Lautaro apareció por el segundo y conectó un fuerte remate de Nicolo Barella, en un intento de centro o tiro al arco, para consolidar la victoria de Inter.
Y sí, está completamente harto: Lautaro Javier Martínez. Que los detractores recuerden su nombre.pic.twitter.com/aRVAkEKrtt
— El Primer Grande²² (@elprimer_grande) November 30, 2025
Pudieron ser tres los tantos del centroatacante argentino, pero el palo le negó el triplete.
El equipo de Cristian Chivu llegaba a este encuentro luego de una semana de pesadilla, ya que cayó en el clásico ante Milan por la mínima diferencia, y perdió 2-1 contra Atlético Madrid por la Champions League.
Y esos malos resultados se reflejaron en el juego del equipo, que mostró pocas ideas para superar al recién ascendido Pisa. Hasta que, como tantas otras veces, Lautaro resolvió los problemas y le entregó una victoria muy necesaria a Inter.
Con el doblete frente a Pisa, Lautaro no solo se ubica en lo más alto de la tabla de goleadores de la Serie A, con 6 conquistas, superando a Nico Paz, que tiene 5, sino que ascendió en la lista de artilleros históricos de Inter.
El argentino registra 163 tantos en el Neroazzurro y así se coloca como el cuarto máximo goleador de la historia del club. Había llegado a este encuentro igualado en 161 con Sandro Mazzola.
El Toro acumula 10 goles en la temporada con los 4 que metió para la selección argentina, entre Eliminatorias y amistosos.