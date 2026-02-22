Intenso operativo en Concordia tras la desaparición de una joven en el arroyo Yuquerí Grande
Una joven de 30 años desapareció este sábado alrededor de las 18.30 tras ser arrastrada por la corriente de un arroyo desbordado en Concordia. El hecho ocurrió en el arroyo Yuquerí Grande, en la zona conocida como “El Retobado”, en cercanías de Los Charrúas, departamento Concordia.
Según se informó, la mujer caminaba junto a su pareja por la orilla del curso de agua, que en ese momento se encontraba desbordado de su cauce habitual. En esas circunstancias, la fuerte corriente la arrastró y la hizo desaparecer de la superficie.
Dos hombres que estaban en el lugar intentaron auxiliarla y alcanzarla, pero no lograron sujetarla. Tras perderla de vista, y pese a los esfuerzos iniciales, no pudieron volver a encontrarla, indicaron fuentes policiales.
De acuerdo a información no oficial, la joven fue identificada como Carolina Belén Arredondo, de 30 años, domiciliada en el barrio La Bianca de Concordia. Al momento del accidente estaba acompañada por su novio.
La mujer es madre de dos niños de 3 y 5 años, lo que genera profunda angustia en su entorno, que aguarda con esperanza novedades sobre el resultado de la búsqueda.
Operativo de búsqueda
Tras el aviso a las autoridades, se desplegó un operativo encabezado por el jefe Departamental, José María Rosatelli, junto a efectivos de la comisaría de Los Charrúas, a cargo de la jefa Vanina Ríos.
Las tareas de rastrillaje se extendieron hasta la caída del sol, cuando debieron ser suspendidas por falta de visibilidad y razones de seguridad para el personal interviniente.
De acuerdo a lo informado oficialmente, el operativo continuará este domingo con la participación de Bomberos Voluntarios y buzos especializados de la Policía de Entre Ríos, quienes intensificarán la búsqueda en el arroyo y en los sectores aledaños.