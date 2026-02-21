Intensifican el operativo de búsqueda de Chiara con articulación entre la Municipalidad de Paraná y la Policía de Entre Ríos
La Municipalidad de Paraná coordina acciones con la Policía de Entre Ríos, rescatistas, Bomberos Voluntarios y demás fuerzas de seguridad en el marco del operativo integral de búsqueda de la niña desaparecida tras el intenso temporal registrado en Paraná. El Municipio aporta maquinaria, herramientas y personal de distintas áreas para reforzar las tareas de rastrillaje.
El secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad, Enrique Ríos, realizó un balance del trabajo conjunto y señaló: “Se ha generado una instancia de trabajo en equipo. A partir del análisis del trabajo durante la jornada, se permitió ajustar mecanismos y recursos. El Estado municipal ha acompañado con maquinaria específica, como machetes y palas, para ir colaborando con el personal que está a cargo del rastrillaje”.
El funcionario también puso en valor el desempeño del personal de Defensa Civil del Municipio y del equipo de guardavidas, que participan activamente del operativo.
Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, sostuvo: “Se ha hecho un rastrillaje en todo el curso del arroyo: no fue avistado nada. Vamos adecuando los recursos y a un protocolo de trabajo. Agradecemos por la articulación a la Municipalidad de Paraná”, remarcó.
En tanto, el subsecretario de Servicios Públicos, Daniel Clivio, expresó: “Seguimos las directivas, junto al personal municipal, del operativo de rastrillaje que lleva adelante la Policía. Aportamos maquinaria y herramientas de mano para llevar adelante el trabajo”.
“Aportamos personal de búsqueda y rescate, equipos de salvamento y los guardavidas, con los cuales estamos trabajando en conjunto”, señaló el coordinador de Defensa Civil Municipal, Lucas García.