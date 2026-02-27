Intendentes del departamento La Paz evaluaron con Vialidad el estado de los caminos rurales
Autoridades municipales del departamento La Paz mantuvieron un encuentro en la ciudad cabecera para analizar la situación y atención de los caminos rurales. La reunión se realizó con el subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad, José Palacios, con quien avanzaron en los detalles para la firma de convenios que permitan trabajar de manera conjunta en el mantenimiento de la red vial secundaria.
El presidente de la Yeso Oeste, Javier Vera, subrayó la relevancia del encuentro al señalar que “de esta manera podremos realizar una evaluación de la situación general de los caminos secundarios de todo el departamento y cada intendente tendrá la posibilidad de concretar o no este convenio que apunta al mejoramiento de las trazas viales”.
Vera consideró además que el espacio de diálogo refleja que “estamos avanzando en una labor conjunta con la provincia, en particular con la DPV, a partir de los requerimientos que vamos teniendo de los vecinos, en especial de quienes residen en las zonas rurales del departamento La Paz”.
Finalmente, explicó que la reunión con el subadministrador de Vialidad tuvo como objetivo contar con un panorama más preciso sobre el criterio del organismo provincial y, en consecuencia, articular acciones con cada municipio para concretar las obras necesarias.