Intendentes advierten por el caos del río Uruguay mientras el Gobierno provincial hace silencio
Los intendentes de Colón, San José, Villa Elisa, Pueblo Liebig, Ubajay, General Campos y San Salvador, que integran la Microrregión Tierra de Palmares, salieron a denunciar el manejo “imprevisible” del río Uruguay por parte de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) y reclamaron explicaciones urgentes. El planteo, sin eufemismos, vuelve a dejar expuesta la pasividad del Gobierno de Entre Ríos, que promociona el turismo pero parece no controlar una de sus principales variables: el nivel del río.
A través de un comunicado formal, los jefes comunales advirtieron que las fluctuaciones permanentes del río están afectando de manera directa la accesibilidad, la seguridad y la calidad de las playas, con pérdidas económicas, riesgo para fuentes de trabajo y compromiso de inversiones públicas. “La falta de previsibilidad impacta negativamente en la planificación, desalienta inversiones y compromete el desarrollo alcanzado”, señalaron.
Las playas y el entorno natural del río Uruguay, remarcaron, son el principal atractivo turístico de la región. Sin embargo, las variaciones abruptas del nivel del agua están generando cierres, restricciones y pérdida de calidad en espacios que los municipios vienen sosteniendo con recursos propios, mientras la Provincia brilla por su ausencia.
En ese marco, los intendentes pusieron el foco en las inversiones públicas realizadas durante los últimos años en infraestructura costera, servicios y puesta en valor turístico. Obras que hoy quedan a merced de decisiones técnicas que no se comunican, no se anticipan y no se explican, y que terminan licuando esfuerzos municipales y espantando inversiones privadas.
Si bien reconocieron la complejidad técnica de administrar una represa binacional, dejaron en claro que esa complejidad no puede desligarse de sus consecuencias sociales, económicas y turísticas. Por eso reclamaron revisar y optimizar el manejo de los niveles hídricos, contemplando no solo factores naturales, sino también el impacto concreto sobre las comunidades aguas abajo.
Entre los reclamos puntuales, exigieron información diaria y actualizada sobre las proyecciones del nivel del río en localidades como Parque Nacional El Palmar, Pueblo Liebig, San José, Colón y Concepción del Uruguay, además de la creación de un canal de comunicación permanente que permita anticipar escenarios y reducir daños. Un pedido básico que, a esta altura, expone la improvisación estructural con la que se maneja un recurso estratégico.
Finalmente, los intendentes manifestaron su disposición al diálogo, pero advirtieron que la falta de respuestas ya tiene consecuencias concretas sobre el empleo y la economía regional. Mientras tanto, el Gobierno de Entre Ríos sigue vendiendo el río y sus playas como postal turística, aunque sin control, sin previsión y sin hacerse cargo del costo real de ese desorden.
Fuente: Noticiauno