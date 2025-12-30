Insólito intento de robo en Córdoba: una vendedora ahuyentó a dos ladrones que escaparon a caballo
Dos ladrones intentaron asaltar un maxikiosco en Córdoba, pero el robo fue frustrado por la vendedora, que los enfrentó y los hizo huir. La secuencia terminó de manera insólita: los delincuentes escaparon montados en un caballo. No hubo heridos ni se concretó el robo, y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local.
| Insólito intento de robo a caballo en un comercio en Córdoba, Argentina: pic.twitter.com/VxSiR5hgHS— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 30, 2025
El hecho ocurrió en el maxikiosco Black, ubicado sobre calle La Rioja, entre Lavalle y Liniers, en la localidad de Río Segundo, este domingo alrededor de las 17.
Según fuentes policiales, uno de los asaltantes amenazó a la empleada con un arma blanca, aunque no se denunció la sustracción de ningún elemento. De acuerdo con las imágenes, el decidido accionar de la vendedora fue clave para abortar el intento de robo, ya que echó al delincuente del local arrojándole objetos que tenía a mano.
“Uno de ellos se quedó arriba del caballo y el otro se bajó. Es el que entra y amenaza a la empleada. Ella se defiende y logra sacar al tipo del local. Cuando queda afuera, le cierra la puerta. No le quedó otra opción que subirse los dos al mismo caballo y salir”, relató David, dueño del comercio, en diálogo con Cadena 3.
El comerciante señaló además que ya habían sufrido robos durante el año y advirtió que la zona “se volvió insegura”. “A estos ya los conocemos, son de Río Segundo. Son conocidos de acá porque siempre andan en hechos delictivos: robos de motos y esas cosas”, afirmó.
Las imágenes muestran que ambos ladrones llegaron juntos a caballo, dejaron el animal en la puerta y uno descendió para cometer el asalto. Estaba en cuero, con una remera cubriéndole el rostro y un cuchillo en la mano. Tras ser repelido por la empleada, cerraron la puerta y quedaron afuera sin botín. En la huida, el frustrado atacante perdió una ojota y tuvo dificultades para subirse al caballo, antes de escapar al galope junto a su cómplice.