Insólito error en la final de la Sudamericana: la pantalla del estadio anunció campeón… a Atlético Mineiro
Un hecho tan insólito como llamativo se vivió en el estadio Defensores del Chaco, en Paraguay, durante la final de la Copa Sudamericana, donde Lanús se consagró campeón por tercera vez en su historia a nivel internacional. Todo ocurrió segundos después de la definición por penales y dejó una pregunta en el aire: ¿Conmebol esperaba otro campeón?
EL DE LA PANTALLA— Diario Olé (@DiarioOle) November 23, 2025
Si yo lo vi ustedes también: ¿qué pasó cuando Lanús ganó la Sudamericana?
Hallazgos de madrugada del CM desvelado… pic.twitter.com/qrI9NYdebl
El triunfo del Granate en Asunción fue celebrado por distintos clubes argentinos, que siguieron de cerca la final. Durante los 90 minutos, tanto Lanús como Atlético Mineiro no lograron romper el cero, lo que llevó el partido al alargue. A pesar de algunas situaciones de peligro, la igualdad se mantuvo y la definición se trasladó a los penales.
Desde los doce pasos, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se impuso por 5 a 4 en una serie extensa, con siete remates por lado. El gran héroe fue el arquero Nahuel Losada, que atajó tres ejecuciones (a Hulk, Gabriel Teixeira y Vitor Hugo) y selló el título para el conjunto argentino.
Sin embargo, tras contener el último disparo, ocurrió la situación más inesperada de la noche: en la pantalla gigante del estadio, mientras los jugadores de Lanús celebraban y los hinchas gritaban eufóricos, apareció el mensaje “Atlético Mineiro Campeón”, acompañado de imágenes de Jorge Sampaoli. El error, grotesco y sorpresivo, fue registrado por aficionados presentes, ya que no llegó a verse en la transmisión oficial.
Pese al blooper, Lanús festejó una nueva conquista internacional. Con esta estrella, el Granate suma ocho títulos en su historia y tres de carácter internacional: Copa Campeonato Juan Domingo Perón 1955, Copa Conmebol 1996, Torneo Apertura 2007, Copa Sudamericana 2013, Campeonato de Primera División 2016, Copa Bicentenario 2016 y Supercopa Argentina 2016.
Además, esta victoria permitió cortar una racha negativa frente a Atlético Mineiro, que había vencido a Lanús en las finales de la Copa Conmebol 1997 y la Recopa 2014. Como premio adicional, el equipo de Pellegrino aseguró su clasificación a la Copa Libertadores 2026 y a la Recopa Sudamericana 2026.