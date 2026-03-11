Insólito: ¿El Consulado argentino en Miami promocionó el show de Fátima Flórez?
El Consulado General de la Argentina en Miami, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, quedó en el centro de una polémica luego de que se difundiera un correo oficial en el que promociona un espectáculo privado con enlace directo para la compra de entradas.
El correo oficial fue enviado desde una de sus cuentas oficiales con el asunto “FÁTIMA UNIVERSAL (este sábado)”. El mensaje no invita a una actividad institucional, académica o a un evento cultural gratuito, sino que promociona el espectáculo de la humorista Fátima Florez, quien además fue pareja del presidente Javier Milei.
El contenido del correo comienza así: “Nuestros amigos de ARPI Group presentan”. Con esa introducción, el propio Consulado se identifica con la productora privada que organiza el show.
El mail también incluye un enlace directo a la plataforma de venta de entradas Ticketplate para asistir al espectáculo que se realizará en los ARPI Studios el sábado 14 de marzo.
La difusión desde una cuenta oficial del Estado para promocionar un evento con fines comerciales despertó críticas, ya que implica el uso de recursos institucionales y bases de datos oficiales para promover una actividad privada.
La situación fue señalada en redes sociales por la periodista Victoria de Masi, quien publicó el contenido del mail en la red social X y calificó el hecho como “curioso”. Según explicó, la sede diplomática difundió la obra con un link directo a la venta de tickets.
En el sitio de venta de tickets vinculado desde el correo oficial se detallan los precios del espectáculo.
La entrada general 2 tiene un valor de 40,32 dólares, mientras que la ubicación VIP asciende a 110 dólares. El paquete más costoso es el “VIP Meet and Greet”, que cuesta 198 dólares y ofrece la posibilidad de conocer a la artista y tomarse una foto con ella tras el show.