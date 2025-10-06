Insólito argumento de Milei sobre la “Operación” contra Espert: “Esto es la venganza de que Cristina Kirchner fuera presa”
El presidente Javier Milei aseguró hace instantes en una entrevista televisiva: “Espert ha decidido apartarse del proceso electoral. Yo no lo eché ni lo hubiera echado. Sé que está siendo víctima de una operación. Esto es la venganza de que Cristina Kirchner fuera presa”.
En diálogo con uno de sus periodistas predilectos, Luis Majul, en La Cornisa, por LN+, el presidente sostuvo: “Se estaba discutiendo si estábamos manchados o no, y eso era una locura, más teniendo en cuenta de quién viene”.
Además, afirmó que Diego Santilli ocupará el lugar de Espert, algo que debe confirmar la Justicia Electoral. Por otro lado, defendió de nuevo al diputado libertario: “No dudo de su honorabilidad”.
En línea con lo que había escrito previamente en la red social X, el mandatario dijo: “El kirchnerismo montó una operación. Es especialista. Es muy típico del socialismo del siglo XXI. Se lo hicieron a [Enrique] Olivera, [Francisco] De Narváez, [Patricia] Bullrich y [Fernando] Niembro”. Aseguró además que él no toma “decisiones utilitaristas” sino para “hacer lo correcto”.
“Espert antepuso los intereses de la Nación, del modelo de la libertad, versus su persona. El profe es un gladiador”, afirmó con un tono eufórico.
Respecto de los cambios en el relato de Espert sobre su vínculo con Machado, el jefe de Estado explicó “No tengo que explicar por qué se dan ciertas situaciones. Me da la sensación de que es muy difícil pararse frente a la cámara y encontrarse con esas acusaciones aberrantes. Una persona honesta no está acostumbrada a ese barro”.
Y remarcó: “La realidad es que el profe Espert hizo ese contrato y estaba en el sector privado. No estaba en política. Acá hay una cosa muy interesante: si usted quiere hacer algo que está sucio, ¿usted lo va a hacer por la vía bancaria? No. Otra cosa que usted no va a hacer es avanzar con una cuestión ilegal en el país [Estados Unidos] con los mejores departamentos de Compliance del mundo. No tenía malas intenciones”.
En otro tramo de la entrevista, Milei dijo que La Libertad Avanza busca ser “hipertransparente”. “Cuando vemos algo que está mal, lo corregimos”, sostuvo.
Acto seguido, resolvió una de las incógnitas que surgieron a partir de la remoción de Espert de la lista: ¿quién ocupará su lugar? “Lo importante es, de ahora en adelante, que la cabeza será [Diego] el ‘Colo’ Santilli. Vamos a ir para adelante y vamos a buscar la elección. Basta del pasado. Vamos a hacer la presentación y lo tiene que resolver la Justicia Electoral. ¿Qué problema hay con que venga del Pro? Tenemos una noble alianza”.
Anticipó también el posible reemplazo del diputado nacional por el oficialismo en la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja: “Si es desplazado, lo más razonable y por cuestión natural es que ese lugar lo ocupe Bertie Benegas Lynch. Ahora, si usted me pregunta, yo tengo la mejor de las opiniones de Santilli también”.
E hizo una aclaración importante: “Espert ha decidido apartarse del proceso electoral. Yo no lo eché ni lo hubiera echado. Sé que está siendo víctima de una operación. Esto es la venganza de que Cristina Kirchner fuera presa. Si yo hubiera arreglado con la Justicia para que no ocurriera, seguro esto no ocurriría. Terminada esta discusión, espero que los kukas vengan y hablen de propuestas”.
En relación con el rumbo económico del país y el malestar en la calle por la demora en el impacto en el bolsillo, el líder del Ejecutivo puntualizó: “Estamos en el rumbo correcto, pero la tarea no está hecha. 100 años de desastres no se arreglan de manera instantánea. Estamos cruzando el río, a mitad de camino. No aflojemos”.
Aun así, reconoció también: “Hay errores. Claro que los hay. Para errar un penal hay que patearlo. Somos el gobierno más reformista de la historia. Un gobierno que hace tantas cosas, alguna vez la tira a la tribuna”.
Dentro del terreno de las alianzas políticas, Milei se refirió a las dos últimas reuniones que mantuvo con el expresidente y líder del Pro, Mauricio Macri. “Empezamos a hablar de acá para adelante. Hay lugares donde claramente podrían funcionar mejor y él tiene sugerencias para que funcione mejor”, reveló.
Y anticipó: “Voy a rearmar el equipo en función de todas las reformas estructurales que quiero hacer. Quiero que la Argentina sea el país más libre del mundo. Para lograr eso, hay áreas que no están funcionando como deberían. En ese sentido, voy a tomar de la mejor de las maneras las sugerencias que me hizo el presidente Macri”.
De cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, se mostró confiado en que La Libertad Avanza (LLA) se impondrá en las urnas. Caso contrario, rescató: “Acá lo que hay que mirar es cómo queda la composición de las cámaras. Puedo asegurar que va a ser mejor que la que tenemos hoy”.
Y reflexionó para cerrar: “Yo confío plenamente en que los argentinos no quieren volver al pasado. No quieren volver a la inflación, a la pobreza, a ser mendigos y esclavos de los políticos y los punteros. Quieren un país libre con crecimiento, sin inflación, con menos pobres y mayores salarios. Está dura la situación. Nunca dije que iba a ser fácil. Pero estamos a mitad de camino. Le pido los argentinos que hagan un esfuerzo. Estamos a mitad de camino. Pasamos el 26 de octubre y habremos dado la vuelta. Es el momento bisagra”.
Otras frases salientes
-“La Causa $LIBRA fue una operación montada por los mismos que le hicieron esto a Espert”.
-“Diego Spagnuolo se dedicó a esparcir chimentos de peluquería, no sé por qué”.
-“No estoy diciendo que la tarea está completa, porque a un país desarrollado lo convirtieron, con el populismo, en uno subdesarrollado en camino a ser pobre, y resolverlo demanda tiempo. Por eso decimos que no hay que aflojar”.
-“A mitad del año que viene, entre julio y agosto, la inflación desaparece en la Argentina”.
-“Cuando el kirchnerismo vio lo que estábamos haciendo, dijeron ‘acá hay que romper todo’, porque se dieron cuenta de que si nos iba bien, se les acababa su modo de vida”.
-“El Congreso empezó a actuar de modo destituyente y comenzó a interferir con el trabajo del Ejecutivo”.
-“Cualquier gobernador razonable, que no sea kirchnerista, va a estar a favor de una reforma tributaria que permita que la economía crezca más”.
-“Vamos a poder avanzar. Así se van a bajar impuestos y eso le va a liberar recursos al sector privado y va a permitir que se generen empleos; eso nos va a habilitar hacer la reforma laboral sin que caiga el salario ni se pierdan puestos. Todo eso va a permitir abrir más la economía”.
-“Yo soy bilardista, y aquellas cosas que no funcionen… Voy a armar el equipo en función de todas las reformas estructurales que necesito hacer”.