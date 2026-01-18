Inquietante amenaza de Irán a la Argentina por declarar grupo terrorista a la Fuerza Quds: “Sin duda recibirá una respuesta adecuada”
Irán calificó este domingo como “inaceptable” que el Gobierno de la Argentina haya declarado como grupo terrorista de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria y aseguró que “responderá de la manera adecuada”.
“Etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligroso desde el punto de vista político. Sin duda recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei.
“La Oficina del Presidente informa de que el Gobierno Nacional ha declarado a la Fuerza Quds y a trece individuos vinculados a este grupo militar iraní como organización terrorista”, afirmó el mensaje oficial argentino difundido ayer.
El Gobierno responsabilizó en su comunicado a esa formación militar iraní por los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de esa misma ciudad, en 1994.
Ambos ataques, que permanecen impunes, fueron atribuidos a Irán y al grupo chií libanés Hizbulá.