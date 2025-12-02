Inquietante advertencia de Putin a Europa: “Si quieren guerra, estamos listos”
En una declaración que volvió a encender las alarmas en la comunidad internacional, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que no busca una guerra con Europa, aunque advirtió que Rusia “está lista” si los países europeos deciden iniciar un conflicto. Las afirmaciones se produjeron antes de un encuentro clave en Moscú con emisarios estadounidenses.
“No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos. Aquí no debe haber ninguna duda”, afirmó Putin, quien además acusó a los gobiernos europeos de entorpecer los esfuerzos de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.
El mandatario ruso recibirá en Moscú al enviado norteamericano Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno de Donald Trump, para analizar el plan impulsado por Washington para frenar el conflicto.
Rechazo al plan europeo de paz con Ucrania
Putin también apuntó directamente contra las propuestas de Francia, Alemania y el Reino Unido, a quienes acusó de presentar un plan con condiciones “inadmisibles” para Moscú. Según sostuvo, esas exigencias están destinadas a “bloquear todo el proceso de paz” y luego responsabilizar a Rusia por un eventual fracaso.
El presidente ruso exhortó a los líderes europeos a abandonar “la ilusión” de que pueden infligir una “derrota estratégica a Rusia” y llamó a “volver a la realidad” según la situación militar actual. En ese sentido, destacó que el ejército ruso tomó el bastión de Pokrovsk, en Donetsk, “su mayor victoria en más de tres años”, algo que Kiev desmiente.
El avance ruso y el rol de Estados Unidos
En las últimas semanas, Rusia controló 701 km² de territorio ucraniano, su mayor avance desde noviembre de 2024. Mientras tanto, la Casa Blanca afirmó estar “muy optimista” respecto de la posibilidad de alcanzar un acuerdo. La vocera Karoline Leavitt aseguró que Donald Trump y su equipo “desean sinceramente que esta guerra termine”.
Zelenski pide apoyo de Europa y rechaza concesiones a Rusia
Durante su visita a Irlanda, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski reiteró que el objetivo debe ser poner fin a la guerra, no solo detener temporalmente los combates. “Nuestro objetivo común es poner fin a la guerra, no solo lograr una pausa”, afirmó en Dublín.
Zelenski intenta fortalecer el respaldo europeo en medio del temor de que el plan impulsado por Trump —elaborado sin participación de Kiev ni de la Unión Europea— sea demasiado favorable a Moscú.
Por eso subrayó que Rusia no debe recibir concesiones que puedan interpretarse como una “recompensa”. “El agresor debe pagar por la agresión”, afirmó. En la misma línea, la jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, advirtió sobre el riesgo de que la presión recaiga “sobre el lado más débil”, ya que la rendición de Ucrania sería “la forma más fácil” de cerrar el conflicto.