Innecesario y preocupante… El cuestionado excomisario Bondarenko aseguró que la Policía Bonaerense respalda a Bullrich y votará masivamente a LLA
El excomisario Maximiliano Bondarenko, hoy candidato de La Libertad Avanza en la tercera sección electoral, lanzó este jueves una declaración contundente y preocupante por las normas básicas de civismo: “La Policía de la provincia de Buenos Aires ama a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y casi en su totalidad va a votar por la boleta violeta”.
Según explicó, ese vínculo nace de un gesto que, para él, marcó la relación: “Fue una de las primeras personas que tuvo amabilidad y protección para los que tienen uniforme. Vio que había que cuidar a sus efectivos y lo hizo”.
Designado por Karina Milei para enfrentar a la vicegobernadora Verónica Magario en un bastión del peronismo, Bondarenko aseguró que la gestión de Bullrich les dio a los efectivos un “mimo de la política”. En diálogo con radio Del Plata, disparó contra los opositores: “Siempre fuimos utilizados para que los vayamos a votar, para cuidarles los hijos, las familias. Cuando hay que buscar a alguien que los amenaza en una villa, ahí somos los mejores. Pero si hacemos política en contra de ellos, ahí cambia todo”.
De cara a las elecciones del 7 de septiembre, el candidato sostuvo que el apoyo a LLA no se limita a los 100.000 efectivos de la Bonaerense: “No hay que olvidarse de los de seguridad privada, que están golpeadísimos, con sueldos bajos, muchos retirados de las Fuerzas Armadas que tienen que rebuscárselas porque la jubilación no alcanza”.
Bondarenko denunció una doble vara: “El policía no puede ir a reuniones políticas, pero sí puede llevar en el patrullero un cartel de ‘Espinoza conducción’. Todos los años los buscan para que voten”.