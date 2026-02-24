Innecesario: Javier Milei volvió a provocar en Instagram en medio de un clima de tensión parlamentaria y a pocos días de asistir al Congreso
El presidente Javier Milei volvió a utilizar sus redes sociales como herramienta de confrontación política y publicó un mensaje dirigido a sus opositores más críticos, a quienes suele denominar “mandriles”. “Mandril no entender… mandril tirar piedra”, escribió el mandatario en su cuenta de Instagram junto a la imagen de un primate arrojando un proyectil.
El mensaje fue interpretado como una referencia directa a los disturbios registrados en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina durante el debate por la reforma laboral impulsada por el oficialismo.
La publicación superó rápidamente los 20 mil “me gusta” y se sumó a otros posteos recientes en los que Milei compartió imágenes y videos de los incidentes ocurridos durante las protestas. “Del otro lado tenemos esto”, había señalado antes al difundir registros de los enfrentamientos, reforzando la narrativa oficial que vincula las manifestaciones con sectores opositores.
El mensaje llega en una semana decisiva para el Gobierno, que busca avanzar en el Senado con proyectos centrales de su agenda legislativa, entre ellos el régimen penal juvenil, la Ley de Glaciares, acuerdos internacionales y la ratificación de la reforma laboral. El oficialismo apuesta a consolidar mayorías parlamentarias antes del inicio formal del período ordinario.
En ese contexto, Milei se presentará en los próximos días ante la Asamblea Legislativa para inaugurar las sesiones ordinarias, donde se espera que realice un balance de gestión y exponga los lineamientos políticos y económicos para 2026. Según anticipó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Poder Ejecutivo prepara un paquete de alrededor de 50 proyectos de ley que buscará impulsar durante el año.