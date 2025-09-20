Innecesario insulto de Grabois a Caputo e histriónica respuesta del ministro
El Banco Central volvió a intervenir fuerte en el mercado y vendió US$ 678 millones en la última rueda de la semana para contener al dólar. Fue la mayor venta desde que asumió Javier Milei y la más alta desde el derrape de octubre de 2019. En medio de esa tensión, el dirigente social y militante kirchnerista Juan Grabois apuntó contra el ministro de Economía con un duro posteo en X: “Caputo, la concha de tu madre, otra vez fundiendo al país; la vas a pagar toda vos”.
Antes de terminar la jornada, Caputo le contestó con ironía: “Tenés razón, Grabois. Hace 20 meses ustedes habían dejado un país parecido a Suiza y la sociedad injustamente votó a Milei, a pesar del laburazo que habían hecho. Además, siempre fuiste un tipo educado, respetuoso de la propiedad privada y con ideas económicas que jamás fracasaron. Yo creo que te merecés ser Presidente”.
Entrada la madrugada, el presidente Javier Milei reposteó el mensaje de Caputo y escribió: “Tremenda domada. Fin”.
Este jueves, el ministro ya había ratificado que no se moverán del programa económico y advirtió: “Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda”. Remarcó que el plan se diseñó para que tanto las reservas del Central como las que se sumaron en el mercado sirvan “para defender el techo de la banda”.
Caputo también habló de “una cosa medio bizarra en Argentina”: un ataque político inédito, según él, combinado con “una situación macroeconómica muy sólida que el país nunca tuvo”. Y enumeró: “Hoy, a pesar de todo, seguimos con superávit fiscal y comercial, un Banco Central capitalizado, sin emisión monetaria y con la inflación controlada. Es una situación rara”.