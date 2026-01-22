Innecesario… El legislador libertario, Agustín Romo dijo que Uruguay “es una provincia argentina”
El presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza en Buenos Aires, Agustín Romo, sostuvo que la República Oriental del Uruguay es “una provincia argentina” y deslizó la posibilidad de una futura anexión. Las expresiones fueron realizadas en redes sociales y se dieron en el marco de un intercambio con Emiliano Brancciari, cantante de la banda No Te Va Gustar.
El origen de la polémica fue un posteo de Brancciari en el que mostró un tatuaje del pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo acompañado de una advertencia de “bloqueo” dirigida a “negacionistas”. En respuesta, Romo cuestionó la postura del músico y publicó un mensaje en el que afirmó: “Lo bueno es que se reconocen una provincia nuestra, tema a solucionar en el futuro, con el avance del Glorioso Imperio Argentino”.
El diputado provincial, de alta exposición en redes sociales y vinculado al equipo del ministro sin cartera, Santiago Caputo, retomó así una consigna habitual en sectores libertarios digitales, que presentan a la Argentina como un “imperio” y al presidente Javier Milei como su figura central.
Lo bueno es que se reconocen una provincia nuestra, tema a solucionar en el futuro, con el avance del Glorioso Imperio Argentino https://t.co/SPnP7AAgQV
— Agustín Romo (@agustinromm) January 21, 2026
Pero, además, lo grave de las declaraciones es que se produjeron en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump no deja de poner sobre la mesa sus intenciones expansionistas. La cuestión es que, como Javier Milei, Romo es adicto al líder norteamericano.
Tras la publicación inicial, otros usuarios le señalaron al legislador que Brancciari nació en Argentina y luego se nacionalizó uruguayo. Ante esa aclaración, Romo respondió en un segundo mensaje: “Ah, este es argentino”, aunque insistió con su planteo al agregar: “Bueno la banda es de la provincia de Uruguay”.