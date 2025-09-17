Innecesario… El diputado peronista Aldo Leiva se puso peluca para votar contra los vetos de Javier Milei
El diputado peronista Aldo Leiva lo hizo de nuevo. El legislador de Unión por la Patria captó otra vez la atención en la Cámara Baja al dar a conocer el sentido de su voto en el debate por el veto presidencial al financiamiento pediátrico poniéndose una peluca, haciendo alusión al jefe de Estado, Javier Milei. Su chicana, un paso de comedia, generó diferentes reacciones entre sus pares.
Risas y aplausos se mezclaron con silbidos y reprobaciones. Las repercusiones dejaron en segundo plano su “voto positivo” para insistir con la ley Garrahan, durante una sesión que se anticipaba como maratónica pero que acortó sus tiempos.
“Mi voto es positivo”, exclamó Leiva mientras se quitaba la peluca y dejaba al descubierto su calva, apurado por reclamos de Menem. Tuvo tiempo para ensayar un breve discurso “por los niños y los jóvenes de la Patria” y “contra las coimas de Karina”.
“Peluca”
Porque el Diputado Aldo Leiva tenía una peluca puesta en el recinto y cuando votó a favor de la Ley de Financiamiento Universitario, se la sacó. “Mi voto es positivo”. pic.twitter.com/3rot2E3fbd
— ¿Por qué tendencia? (@porqueTTen_X) September 17, 2025
La máxima autoridad del recinto decidió terminar rápidamente con la puesta en escena y prosiguió con otros legisladores, mientras Leiva aún recibía felicitaciones y críticas desde otras bancas.
Leiva es conocido en Diputados porque, con una maniobra que algunos califican como “sagaz”, suele guardarse las últimas palabras de las sesiones. No da su voto con el pulsador y así obliga a Martín Menem, o a quien presida el debate, a pedirle oralmente su pronunciamiento. Con esa jugada, aprovecha el micrófono abierta y cuela pequeños discursos contra Milei.
A las 17.08 de una tensa jornada en la zona del Congreso, marcada además por las marchas en favor de la educación pública y los jubilados, dentro del recinto el ex combatiente de Malvinas utilizó un ya conocido recurso que lleva su firma para que sus posturas tengan relieve.
Tras provocar durante la votación que Menem deba preguntarle el sentido de su voto, el funcionario, cercano y de confianza del jefe del Ejecutivo, le preguntó precisamente por el sentido de su voto. “¿Positivo o negativo, diputado?”.
“Presidente…”, comenzó a responderle Leiva cuando Menem alzó su mano izquierda como indicando que frente y lo interrumpió: “No, diputado… no le voy a permitir… diputado”, reiteró e insistió buscando una respuesta concreta.
Mientras tanto, Leiva, chaqueño, hincha de Boca y Sapucay, tal como se describe en su cuenta de X, explicó en nombre de qué y de quiénes vota: “Por los niños y jóvenes de mi Patria, para decirle no a las coimas de Karina…”, llegó a decir, pero no prosiguió. Menem lo volvió a apurar y el resto de los diputados comenzó con el barullo a su alrededor. La transmisión oficial de la sesión no lo enfocó, pero sí se llegó a ver que la peluca causó revuelo.
Finalmente, dijo que su voto era positivo y minutos después, a través de las redes sociales, la imagen de la curiosa escena comenzó a viralizarse.
Cronistas acreditados en el Congreso dieron a conocer el video del momento y en él se lo observa a Leiva, de 62 años y naturalmente calvo, esta vez, con una melena artificial que evoca al pelo presidencial. Frondoso y despeinado, aunque probablemente de un color más claro.
Menem siguió con la hoja ruta prestablecida y los legisladores pasaron a otros temas, aunque agregó en un historial imaginario otro capítulo de llamativas actitudes de Leiva.