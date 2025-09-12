Innecesaria aclaración de Adorni sobre compra de medicamentos “al mejor precio”
Aunque parezca increíble, el vocero presidencial, Manuel Adorni, que casi ya ni habla con la prensa, publicó un tuit para confirmar que el Estado hizo su trabajo y compró un medicamente específico a un buen precio y las redes lo ironizan tanto como lo repudian.
La compra de medicamentos sin sobreprecio por parte del Estado forma parte del día a día por lo que no sería necesario darle publicidad. Pero con el escándalo de sobreprecios y coimas, Manuel Adorni consideró que tenía que darlo a conocer.
El Ministerio de Salud compró dosis de Zolgensma para los bebés argentinos que sufren de atrofia muscular espinal, una enfermedad que puede provocar la muerte antes de los dos años de vida.
Además, la compra se hizo al mejor precio: el costó de cada dosis fue de 1.100.000…
— Manuel Adorni (@madorni) September 11, 2025
En este caso particular, de modo inaudito, el vocero presidencial salió a clarificar que la compra de este medicamento para los bebés que sufren de atrofia muscular espinal, se compró “al mejor precio”.
Las redes le pidieron que no aclare porque oscurece teniendo en cuenta todo lo que se viene hablando sobre las presuntas coimas en la ANDIS.