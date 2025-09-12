Maran Suites & Towers

Innecesaria aclaración de Adorni sobre compra de medicamentos “al mejor precio”

Redacción | 12/09/2025 | Política | No hay comentarios

Aunque parezca increíble, el vocero presidencial, Manuel Adorni, que casi ya ni habla con la prensa, publicó un tuit para confirmar que el Estado hizo su trabajo y compró un medicamente específico a un buen precio y las redes lo ironizan tanto como lo repudian.

La compra de medicamentos sin sobreprecio por parte del Estado forma parte del día a día por lo que no sería necesario darle publicidad. Pero con el escándalo de sobreprecios y coimas, Manuel Adorni consideró que tenía que darlo a conocer.

En este caso particular, de modo inaudito, el vocero presidencial salió a clarificar que la compra de este medicamento para los bebés que sufren de atrofia muscular espinal, se compró “al mejor precio”.

Las redes le pidieron que no aclare porque oscurece teniendo en cuenta todo lo que se viene hablando sobre las presuntas coimas en la ANDIS.

Tags:, ,

