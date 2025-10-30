Injusticia: Diego Maradona, que cumpliría 65 años, todavía no duerme en paz y su causa está estancada
El caso que investiga la muerte de Diego Armando Maradona, quien cumpliría 65 años, se encuentra estancada tras la nulidad del juicio que se tramitaba en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 3 de San Isidro como consecuencia del presunto documental filmado sin autorización y protagonizado por la jueza Julieta Makintach, cuyo jury comenzará el 6 de noviembre.
La causa del astro argentino, que falleció el 25 de noviembre de 2020 en el barrio cerrado San Andrés de la localidad bonaerense de Benavídez, no presenta avances tras la realización del proyecto audiovisual conocido como “Justicia Divina” que se grabó en los tribunales de la calle Ituzaingó 340.
El escándalo estalló a fines de mayo cuando se conocieron imágenes que mostraban a la magistrada que manejaba en dirección al lugar donde se llevaba a cabo el debate, caminando por los pasillos y hasta ofreciendo una entrevista en su despacho.
Makintach fue recusada del juicio, se declaró la nulidad, se inició una causa penal y el próximo 6 de noviembre comenzará el jury de enjuiciamiento en el anexo de 7 y 49 del Senado bonaerense en La Plata para determinar su destitución.
El neurocirujano y ex médico personal de Diego, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna; la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini; el enfermero Ricardo Omar Almirón y su jefe, Mariano Perroni, esperan que se reanude el debate para determinar sus responsabilidades en el presunto homicidio con simple eventual de “Pelusa” y el delito prevé penas de entre ocho a 25 años de prisión, de acuerdo al artículo 79 del Código Penal.
Por su parte, la enfermera Dahiana Gisela Madrid -quien era auxiliar de enfermería cuando atendió a Diego en Tigre- aguarda a ser juzgada en un debate por jurados populares.
Tras la cancelación del proceso, se sortearon a los magistrados Roberto Gaig, Alberto Ortolani y Alejandro Lago, quien se excusó por problemas de salud y lo reemplazó Pablo Rolón.
Sin embargo, Julio Rivas y Francisco Oneto, los defensores de Luque, presentaron pedidos de recusaciones contra Gaig y Rolón por considerar que mostraron un “interés anticipado” en el caso tras asistir al sorteo del nuevo tribunal.
La Justicia rechazó las solicitudes de apartamientos y los abogados apelaron, pero Ortolani, Marcela López Ramos y Gonzalo Aquino volvieron a desestimar el recurso.
Los funcionarios judiciales deben determinar el alcance de las nulidades, resolver si otorgan la posibilidad de un juicio por jurados populares a Luque y fijar una audiencia preliminar (artículo 338 del Código Penal) para tratar los acuerdos probatorios.
Dalma, Gianinna y Jana (tres de las hijas del “Diez”), Verónica Ojeda -ex mujer y madre de Dieguito Fernando-, las hermanas del oriundo de Villa Fiorito, los peritos forenses y otros testigos serán citados a declarar otra vez en el proceso.
En este contexto, el caso por la muerte del ex jugador de Boca, Barcelona, Napoli y la selección argentina está estancado y se duda si podrá vislumbrarse un nuevo paso procesal consistente en lo que resta del año.