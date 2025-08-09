Iniciaron los trabajos de conservación en Laguna Grande, departamento Villaguay
Con el objetivo de mejorar la salida de la producción y garantizar la accesibilidad a centros urbanos, escuelas, comisarías y centros de salud, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) avanza con la reposicón de suelo calcáreo y ripio en puntos críticos de Laguna Grande, en el departamento Villaguay.
Los trabajos, impulsados por la voluntad política del gobernador Rogelio Frigerio, se ejecutan sobre la Ruta Provincial Nº 38, en el tramo comprendido entre la RP Nº 20 y la Estación Transformadora, en pleno corazón arrocero de la región. Esta intervención es clave para favorecer la logística de zonas productivas, especialmente en el cultivo de arroz.
En una etapa posterior, se prevé la reposición de broza en el tramo que une Zenón Roca con la ex RP Nº 38, conectando áreas productivas de Villaguay y San Salvador.
La obra forma parte del Plan de Conservación de Caminos Rurales – Región IV, que incluye trabajos en Colón (ya finalizados), Tala y Villaguay, financiados con el 50 % del impuesto inmobiliario rural 2024.
El proyecto contempla el transporte de 2.954 m³ de ripio arcilloso y 4.602 m³ de material calcáreo, para consolidar tramos estratégicos que vinculan la producción con los principales accesos viales.
Esta mejora vial responde a una demanda histórica de la comunidad, aportando a su vez al desarrollo económico y social de una región con alto potencial productivo.