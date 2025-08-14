Inician obras de bacheo de pavimento rígido en los accesos al Túnel Subfluvial con una inversión de más de 433 millones de pesos
Con una inversión superior a 433 millones de pesos, se ejecutarán trabajos para reparar 2.000 metros cuadrados de losas de hormigón en ambas cabeceras del viaducto que une Paraná y Santa Fe, priorizando la circulación segura de los usuarios.
Los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe anunciaron el inicio de las obras de recuperación de las calzadas de hormigón en los accesos al Túnel Subfluvial, que conecta las capitales provinciales.
La obra, a cargo de la empresa Norvial Arg. S.A., demandará una inversión de $433.964.517,40 y contemplará la demolición y reconstrucción total de aproximadamente 2.000 metros cuadrados de losas de hormigón en ambas cabeceras del viaducto.
Desde el área de Obras Civiles del Ente recordaron que la última intervención de este tipo se realizó hace diez años, en el marco de un plan de obras ejecutado por etapas hasta 2019.
Plazos y esquema de trabajo
La obra tendrá un plazo de 180 días y se desarrollará en seis etapas, con un esquema adaptado al flujo vehicular diario del enlace interprovincial.
En la cabecera entrerriana, la intervención abarcará el tramo entre el puesto de la Policía Caminera y la rampa de acceso al túnel, recientemente reconstruida. En la cabecera santafesina, se trabajará entre la rampa y el aliviador del arroyo Las Sandías, inicio de la jurisdicción del Complejo Vial.
Inicio de la primera etapa
La primera etapa comenzará el lunes 18 de agosto en la cabecera santafesina, a la altura de la estación de peaje, donde se reducirá la calzada. Las tareas se desarrollarán entre las 8 y las 17 horas, por lo que se solicita a los usuarios respetar la señalización y mantener una velocidad máxima de 20 km/h en la zona intervenida.