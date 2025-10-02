Inicia el cronograma de pagos de becas provinciales de octubre
El Instituto Becario provincial dará comienzo este lunes al cronograma de pagos correspondiente al mes de octubre, destinado a estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario. Como es habitual, los pagos se efectúan de acuerdo a la terminación del DNI y a través del Banco Entre Ríos.
El director ejecutivo del organismo, Mariano Berdiñas, explicó que el cronograma se desarrollará en tres tramos, iniciando el lunes y concluyendo el miércoles 8 de octubre.
“Estudiantes de toda la provincia percibirán el nuevo monto, que se acreditará por el Banco Entre Ríos. Además, el equipo del Becario continuó con el análisis de presentaciones en la etapa de reclamos, lo que permitió sumar nuevos beneficiarios al sistema de becas”, indicó Berdiñas.
Cronograma de octubre
- Lunes 6: finalización de DNI en 0, 1, 2 y 3.
- Martes 7: finalización de DNI en 4, 5 y 6.
- Miércoles 8: finalización de DNI en 7, 8 y 9.