Ingresó en la Justicia el cambio de Santilli por Espert y el pedido de reimpresión de boletas
Ante el Juzgado Federal 1 de La Plata a cargo del magistrado Alejo Ramos Padilla, se presentó hace instantes la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional en suelo bonaerense. En el mismo escrito La Libertad Avanza, solicitó el reemplazo del ya ex candidato por Diego Santilli y la reimpresión de las boletas.
El juez Alejo Ramos Padilla con competencia electoral, será el responsable de pronunciarse sobre dos aspectos centrales: si las boletas para un padrón electoral de casi 14 millones de personas que están habilitadas para ir a las urnas el 26 de octubre, se volverán a imprimir las boletas únicas que demanda una inversión de 10 a 12 millones de dólares.
El segundo punto se concentra en el reemplazo de José Luis Espert por Diego Santilli, algo que el referente del PRO anunció a través de sus redes sociales pero cuya validez sólo es otorgada en sede judicial.
En el escrito firmado por los apoderados del partido, se pidió la reimpresión de las boletas con la fotografía de Santilli encabezando la lista de La Libertad Avanza.
¿Por qué ese reemplazo abre una discusión? Porque, según indicaron fuentes de la Justicia Electoral, las elecciones del 26 de octubre, “es un sistema de proporciones, es decir, se deben reemplazar 35 bancas en la provincia de Buenos Aires, se votan listas y a través del sistema D´hont se distribuyen entre las fuerzas políticas”.
En función de este primer criterio, se señaló que lo que rige es “el corrimiento, es decir si renuncia quien encabeza la lista se continúa con la persona que ocupa inmediatamente el segundo lugar”. En el caso de La Libertad Avanza, se trata de Karen Reichardt.
La Libertad Avanza tomó la decisión de designar a Santilli en base al decreto de promulgación de las reformas al Código Nacional Electoral, que en su artículo 7 indica que cuando un “precandidato o precandidata o un candidato o candidata oficializado u oficializada falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia antes de la realización de las elecciones” será reemplazado “por la persona del mismo género que le sigue en la lista”.
Sin embargo, fuentes de la Cámara Nacional Electoral indicaron que la interpretación que se realiza sobre ese artículo que refiere a la “paridad de género” en ámbitos de representación política, se concibió sobre todo “cuando la cabeza de lista es una mujer, si deja de ocupar el cargo rige la acción positiva y se aplica el reemplazo por otra mujer, es un planteo judicial no político”.