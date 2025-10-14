Inglaterra goleó a Letonia y aseguró su clasificación al Mundial 2026
Inglaterra selló su pase al Mundial 2026 tras golear 5 a 0 a Letonia como visitante en Riga, en una actuación sin fisuras que confirmó su dominio absoluto en las Eliminatorias europeas.
El conjunto dirigido por Thomas Tuchel alcanzó su sexta victoria consecutiva rumbo a la próxima cita mundialista. Anthony Gordon abrió el marcador, Harry Kane amplió la ventaja con un doblete, y un autogol de Maksims Tonisevs junto al tanto de Eberechi Eze completaron la goleada.
El seleccionado inglés disputará su decimoséptima Copa del Mundo, la séptima de manera consecutiva, y se perfila como uno de los principales candidatos al título con una plantilla repleta de figuras.
En tanto, Portugal desperdició la oportunidad de clasificar de manera anticipada al empatar 2 a 2 ante Hungría en Lisboa. Aunque Cristiano Ronaldo marcó dos goles y se convirtió en el máximo artillero histórico de las Eliminatorias, un tanto agónico de Dominik Szoboszlai en tiempo añadido impidió el festejo lusitano. El equipo de Roberto Martínez, que había revertido el resultado, quedó a dos puntos de la clasificación y definirá su pasaje en noviembre.
Por su parte, Italia consiguió un triunfo clave al vencer 3 a 0 a Israel en Udine. El conjunto de Gennaro Gattuso se impuso con un doblete de Mateo Retegui —que ya suma 10 goles con la camiseta azzurra— y un tanto de Gianluca Mancini. Pese a sufrir en algunos pasajes, el arquero Gianluigi Donnarumma fue figura al sostener el arco en cero. Con esta victoria, Italia se mantiene como escolta de Noruega y conserva su sueño mundialista.
Asimismo, España ratificó su poderío al golear 4 a 0 a Bulgaria en Valladolid. Con dominio total, los de Luis de la Fuente se impusieron gracias a un doblete de Mikel Merino, un gol en contra de Atanas Chernev y un penal convertido por Mikel Oyarzábal. La Roja continúa líder de su grupo y con la clasificación prácticamente asegurada.
Otros cinco nuevos cupos para la Copa en Estados Unidos, México y Canadá
Este martes 14 de octubre se tacharon otros 5 cupos para el Mundial 2026. La presente fecha FIFA tuvo acción en las distintas Eliminatorias continentales y ya son 28 las selecciones clasificadas a la máxima cita del fútbol hasta la fecha.
Por el lado de África, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica se aseguraron el primer puesto en sus respectivos grupos. Por lo tanto, irán de manera directa a la Copa del Mundo que se disputará el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.
Qatar participará de su segunda Copa del Mundo de manera consecutiva tras haber albergado la última edición en la que se consagró la Selección argentina.
Todos los clasificados
Países anfitriones: Estados Unidos, México, Canadá. Se llevaron tres de las seis plazas directas de la CONCACAF.
Europa: Inglaterra (14 de octubre)
Sudamérica: Argentina (se clasificó el 25 de marzo), Brasil (10 de junio), Ecuador (10 de junio), Uruguay (4 de septiembre), Colombia (4 de septiembre), Paraguay (4 de septiembre).
África: Argelia (9 de octubre), Egipto (8 de octubre), Marruecos (5 de septiembre), Túnez (8 de septiembre), Ghana (13 de octubre), Cabo Verde (13 de octubre), Sudáfrica (14 de octubre), Senegal (14 de octubre) y Costa de Marfil (14 de octubre).
Asia: Australia (se clasificó el 10 de junio), Japón (20 de marzo), Irán (25 de marzo), Jordania (5 de junio), Corea del Sur (5 de junio), Uzbekistán (5 de junio) y Arabia Saudita (14 de octubre).
Oceanía: Nueva Zelanda (24 de marzo)
Resultados de la jornada de Eliminatorias Europeas:
- Turquía 4-1 Georgia
- Irlanda 1-0 Armenia
- Estonia 1-1 Moldavia
- Andorra 1-3 Serbia.