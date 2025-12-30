Infraestructura educativa: nueve nuevas escuelas y jardines listos para iniciar el ciclo lectivo 2026 en Entre Ríos
Durante 2025, el gobierno provincial, a través de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), culminó la ejecución de nueve unidades educativas —entre escuelas primarias, secundarias y jardines de infantes— en distintas localidades de Entre Ríos, en el marco de diversos programas de infraestructura educativa. La finalización de estas obras permitirá iniciar el ciclo lectivo 2026 en edificios nuevos, ampliados o refuncionalizados, mejorando las condiciones de enseñanza y aprendizaje.
Desde la UEP remarcaron que el cierre del año con estas obras concluidas es resultado de una planificación sostenida y una definición clara de prioridades. En ese sentido, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó: “Cada escuela que se culmina es una respuesta concreta a años de postergaciones y una muestra de un Estado provincial presente”.
Las intervenciones abarcaron construcciones nuevas, ampliaciones y refacciones integrales, con incorporación de aulas, espacios administrativos, salones de usos múltiples, cocinas y comedores, laboratorios, talleres, sanitarios adecuados y espacios de recreación, como patios, playones deportivos y sectores de juegos.
En los jardines de infantes se priorizaron áreas específicas para la educación inicial y espacios de expansión, mientras que en las escuelas primarias y secundarias se apuntó a mejorar las condiciones pedagógicas y organizativas. La ejecución de estas nueve unidades educativas representó una inversión total cercana a los 7.000 millones de pesos.
El coordinador de la UEP, Gustavo Cusinato, subrayó que “la infraestructura escolar no es solo construcción: implica gestión, seguimiento, control y articulación permanente con las comunidades educativas”, y remarcó la necesidad de garantizar edificios funcionales, seguros y acordes a las demandas actuales.
Testimonios desde las comunidades educativas
La directora de la Escuela Primaria N° 188 “Bazán y Bustos” de Paraná, Yanina Schamzempach, sostuvo que “este edificio fue muy esperado por toda la comunidad educativa”, y remarcó que las mejoras impactan positivamente tanto en niñas y niños como en el personal docente.
En la misma línea, Patricia Ledesma Demartini, directora de la Unidad Educativa de Nivel Inicial “Consejito” N° 6 de Paraná, afirmó que “garantizar una educación pública y de calidad requiere decisiones políticas basadas en la escucha oportuna”, y destacó que en el Nivel Inicial contar con espacios adecuados es clave para el desarrollo educativo y la dignificación de la labor docente.
Por su parte, la directora de la Escuela Secundaria N° 3 “Mariano Moreno” de Villa Libertador San Martín señaló que “este edificio es el resultado de varios años de gestión y trabajo coordinado”, y valoró que el nuevo espacio permitirá proyectar el crecimiento de la matrícula y nuevos proyectos educativos.
Obras finalizadas durante 2025
- Nuevo edificio de la Escuela Primaria N° 23 “Zamba de Vargas”, en Tres Bocas (Gualeguay), Programa 37: $251.250.372.
- Nuevo edificio de la Escuela Primaria N° 188 “Bazán y Bustos”, en Paraná, Programa 37: $694.170.690,61.
- Unidad Educativa de Nivel Inicial “Consejito”, barrio Procrear (Paraná), Programa 46: $457.872.985.
- Ampliación y refacción de la Escuela Primaria N° 48 y Secundaria N° 15 “Nicolás Avellaneda”, en Victoria, Programa 37: $388.228.334.
- Nuevo edificio de la Escuela Primaria N° 74 “Barrio Chaco”, en Chajarí (Federación), Programa Vuelta al Aula – CAF: $1.070.581.136.
- Nuevo edificio de la Escuela Secundaria N° 3 “Mariano Moreno”, en Villa Libertador San Martín (Diamante), Programa 37: $719.829.695.
A estas obras se suman tres intervenciones finalizadas en diciembre, aún no inauguradas:
- Escuela Secundaria N° 75 “Del Bicentenario”, en Paraná, Programa Vuelta al Aula – CAF: $1.710.258.356.
- Unidad Educativa de Nivel Inicial, en Colonia Crespo (Paraná), Programa 46: $826.085.961.
- Unidad Educativa de Nivel Inicial, en Federación, Programa 46: $838.896.358.