Infraestructura del Poder Judicial: avanzan obras clave y se proyectan inversiones millonarias para 2025 y 2026
El Poder Judicial de Entre Ríos llevó adelante durante 2025 un amplio plan de mantenimiento, conservación y mejora de su infraestructura edilicia, al tiempo que avanzó en la planificación de grandes proyectos de obra que tendrán continuidad en los próximos años. Las iniciativas forman parte del Master Plan para la reconversión edilicia, presentado ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en 2016 y actualizado en 2024 para asegurar la continuidad de su ejecución.
Durante el año se elaboraron los proyectos ejecutivos para la continuación de las obras de los edificios judiciales de Paraná, Federación y Gualeguaychú, elevándose los dos primeros para su correspondiente trámite de contratación. Se trata de obras con un plazo de ejecución de 24 meses, que demandarán una inversión total de 19.200 millones de pesos, incluidas en los Presupuestos 2025 y 2026.
Las estructuras portantes de estos edificios se encuentran finalizadas desde 2023 y 2024. En el caso de Paraná y Gualeguaychú, resta completar el cierre y envolvente edilicia, mientras que en Federación se prevé la terminación integral del inmueble. En Gualeguaychú, además, se contempla la construcción y habilitación de oficinas y salones en planta baja. Para 2026, se proyecta también el desarrollo del proyecto ejecutivo del edificio judicial de San Salvador, con un posible inicio de obra en 2027.
Nuevos edificios para Juzgados de Paz
En el marco del Plan de relevamiento y atención a los Juzgados de Paz, aprobado por el STJ y con terrenos cedidos por municipios, durante 2025 se concluyeron las obras de los Juzgados de Paz de Gobernador Mansilla, Hernández y Maciá, y se inició la construcción del edificio de Libertador San Martín. Estas obras fueron contratadas por un monto total de 1.026.333.000 pesos.
A lo largo de diez años de ejecución, este programa permitió reducir del 44 al 28 por ciento la proporción de inmuebles alquilados para el funcionamiento de los Juzgados de Paz. Para 2026, está previsto iniciar la construcción de cuatro nuevos edificios en Ceibas, Villa Elisa, Villa Mantero y Lucas González, sobre terrenos cedidos tanto por municipios como por el Superior Gobierno de la Provincia, en el marco de una gestión articulada entre distintas áreas del STJ.
Inversión en mantenimiento, conservación y mejoras edilicias
Durante 2025, el Poder Judicial destinó 636 millones de pesos a tareas de mantenimiento y mejora de edificios judiciales en toda la provincia. En Paraná, se ejecutaron obras por 178 millones de pesos, con nuevos trabajos previstos en ámbitos del STJ, Defensorías y el Ministerio Público Fiscal. En Concordia, la inversión alcanzó los 138 millones, mientras que en Victoria se destinaron 55 millones de pesos a tareas de pintura, mejoras edilicias y adecuaciones del sistema de agua.
También se realizaron intervenciones en Diamante, La Paz, Feliciano, Villaguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, con inversiones que incluyeron recalces estructurales, reparaciones integrales, redistribución de oficinas y reemplazo de elementos obsoletos. En esta última ciudad, se proyecta para 2026 una obra de gran escala con una partida asignada de 1.300 millones de pesos.
Además, se concretaron trabajos en Federación, Nogoyá, Colón, Villa Paranacito, Ibicuy, Chajarí, Rosario del Tala y General Campos. En total, la inversión aprobada en el Presupuesto 2026 para reparaciones y mejoras en edificios judiciales en uso asciende a 5.673 millones de pesos, consolidando una política sostenida de fortalecimiento de la infraestructura judicial en toda la provincia.