Informe energético: Entre Ríos registró el menor consumo eléctrico de la Región Centro en diciembre de 2025
El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos elaboró un informe sobre la evolución del consumo y las tarifas eléctricas en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, con datos correspondientes a diciembre de 2025.
Consumo de energía
Según el estudio, Entre Ríos registró una demanda total de 399.278 MWh, lo que la ubica como la provincia con menor consumo dentro de la Región Centro. Este nivel de demanda representa un 59 % menos que el registrado por Córdoba y un 66 % menos que el de Santa Fe.
En términos per cápita, el consumo en Entre Ríos fue de aproximadamente 27 MWh por habitante, mientras que Córdoba alcanzó los 24 MWh y Santa Fe los 32 MWh.
Respecto a la variación del consumo total, el informe señala incrementos del 38 % en Santa Fe, del 20 % en Buenos Aires, del 17 % en Entre Ríos y del 10 % en Córdoba.
Usuarios residenciales
Para usuarios residenciales con un consumo de 250 kWh mensuales, el informe indica que la tarifa más elevada corresponde a Santa Fe ($82.878), seguida por Córdoba ($75.109) y Entre Ríos ($72.703) en el caso de los usuarios de mayores ingresos (N1).
Este orden se mantiene también para los usuarios N2 y N3, por lo que Entre Ríos presenta las tarifas residenciales más bajas de la Región Centro.
De acuerdo con el documento, esta situación se vincula con medidas adoptadas por el gobierno provincial, como la reducción de la Tasa de Fiscalización y Control (Decreto Nº 943/25) y el congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD) hasta el 31 de diciembre de 2025.
Usuarios comerciales
Para un usuario comercial con un consumo mensual de 1.000 kWh, el informe señala que la factura eléctrica más elevada corresponde a Córdoba, seguida por Santa Fe, mientras que Entre Ríos registra el menor costo entre las provincias analizadas.
Usuarios industriales
En el caso de usuarios industriales en media tensión (216.000 kWh), Santa Fe presenta la tarifa más alta, seguida por Córdoba y Entre Ríos.
En cambio, para usuarios industriales en baja tensión (108.000 kWh), la tarifa más elevada continúa siendo la de Santa Fe, seguida por Entre Ríos y Córdoba.
Comparación con el AMBA
Además del análisis de la Región Centro, el informe incorpora las tarifas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la distribución del servicio eléctrico está a cargo de las empresas EDENOR y EDESUR.
En este caso, se observan niveles tarifarios relativamente más bajos que en la Región Centro, situación que puede explicarse por la mayor densidad poblacional y las economías de escala que ello genera en la prestación del servicio eléctrico.
Precio mayorista de la energía
Por último, el informe señala que, según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), el Precio Monómico cayó un 10 % en dólares —aunque aumentó un 28 % en pesos—, mientras que el Precio Medio Estacional bajó un 18 % en dólares, pero subió un 15 % en pesos.