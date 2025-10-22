Informe del PRO revela un alarmante futuro para la Argentina
A días de las elecciones legislativas, un informe interno del PRO encendió las alarmas dentro del oficialismo. El trabajo, elaborado por la Fundación Pensar, el think tank encabezado por María Eugenia Vidal, muestra con crudeza los efectos del ajuste de la gestión libertaria y el profundo deterioro del ánimo social. Según la encuesta realizada por Casa Tres, siete de cada diez argentinos creen que “lo peor de la crisis está pasando o está por pasar”, mientras que el 47% afirma que votará en contra del Gobierno.
El estudio, titulado “El contador”, fue coordinado por la economista Mora Jozami, y analiza no sólo los números del Presupuesto 2026, sino también la realidad cotidiana de las familias argentinas. Allí se detalla que bajo la administración de Javier Milei se perdieron más de 300 mil puestos de trabajo, los salarios continúan rezagados frente a la inflación y más de la mitad de la población no logra cubrir los gastos mensuales.
El relevamiento de Casa Tres evidencia que el estado de ánimo negativo creció siete puntos desde enero, alcanzando el 54%. La aprobación de la gestión presidencial apenas llega al 46%, mientras que un 41% aún conserva algo de esperanza. Entre los jóvenes, esa cifra sube al 55%, aunque la percepción general sigue marcada por incertidumbre y pesimismo.
Otro dato significativo es que el 50% considera que Milei no sabe resolver los problemas del país, mientras que solo un 34% pide darle más tiempo. La brecha entre la percepción ciudadana y la narrativa oficial de una supuesta “recuperación” se amplía cada vez más.
En cuanto a los problemas principales, la economía lidera con un 17%, seguida por la corrupción, los bajos salarios y, en cuarto lugar, el propio Presidente, responsabilizado por un sector creciente de la población. El informe también menciona el impacto social de escándalos recientes, como el caso LIBRA, las coimas en la ANDIS y el narco gate que involucró a José Luis Espert.
En materia económica, el reporte señala: “Los salarios le ganaron a la inflación en los últimos seis meses, pero todavía están diez puntos por debajo de 2023”. El sueldo mínimo perdió cerca del 30% de su valor real y las jubilaciones, incluso con bonos, retrocedieron otro 5%. Más del 52% de los trabajadores teme perder su empleo, y el 63% debió recortar gastos esenciales o actividades recreativas para llegar a fin de mes.
El documento también destaca cambios en los hábitos de consumo: más de la mitad de los argentinos priorizó alimentos y servicios básicos sobre el ocio, mientras que un tercio optó por marcas más económicas. Además, el 55% afirmó que “no le gustan las formas del Gobierno” y un 46% considera que la oposición ganará los comicios del domingo.
Finalmente, el informe de la Fundación Pensar concluye que el empleo cayó un 1,4% durante la gestión de Milei, equivalentes a 304.925 puestos de trabajo menos en menos de un año, un dato que contradice la narrativa oficial de “recuperación” y expone, a horas de las urnas, la magnitud del descontento social.