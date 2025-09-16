Informe de la ONU acusa a Israel de genocidio en Gaza y llama a acción internacional
Un equipo de expertos independientes comisionado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Israel estaría cometiendo genocidio en Gaza, y emitió un informe el martes instando a la comunidad internacional a detener las acciones y sancionar a los responsables.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, señaló que “se acumulan las pruebas” de un genocidio y exigió el fin de la “carnicería” en el territorio palestino. Añadió que la situación actual refleja crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y que corresponde a la justicia determinar formalmente si se trata de genocidio.
Contenido del informe
El reporte, elaborado por un equipo de tres expertos, documenta presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra de Israel contra Hamas en Gaza, que ha dejado decenas de miles de muertos. El informe afirma que Israel habría cometido cuatro de los cinco actos genocidas definidos por la Convención sobre el Genocidio de 1948, incluyendo:
- Matar a miembros de un grupo;
- Causar daño grave físico o mental;
- Imponer medidas destinadas a prevenir nacimientos;
- Infligir condiciones calculadas para provocar la “destrucción física” del grupo.
El único criterio que no se habría cumplido es el traslado forzoso de niños.
La comisión concluyó que las autoridades israelíes de más alto nivel, incluyendo al primer ministro Benjamin Netanyahu, al presidente Isaac Herzog y al exministro de Defensa Yoav Gallant, habrían incitado a cometer genocidio.
Respuesta de Israel
El gobierno israelí rechazó categóricamente las acusaciones, calificando el informe de “distorsionado y falso” y de un “libelo de sangre” con sesgo anti-Israel. El Ministerio de Exteriores declaró que los autores del informe serían aliados de Hamas con antecedentes de posiciones antisemitas.
Israel y Estados Unidos no colaboran con la comisión, y Washington se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, acusando sesgo contra Israel.
Recomendaciones del informe
La comisión pidió a otros países detener entregas de armas a Israel y bloquear acciones de individuos o empresas que puedan contribuir al genocidio. Subrayó que la inacción ante señales claras de genocidio equivale a complicidad, y señaló factores como:
- Número de muertos y heridos en Gaza;
- Bloqueo de ayuda humanitaria;
- Ataques al sistema de salud;
- Agresiones directas a menores.
Marco internacional
Aunque el informe no tiene fuerza legal para sancionar a Israel, sus hallazgos podrían ser utilizados por fiscales en la Corte Penal Internacional o en la Corte Internacional de Justicia. Actualmente, la Corte Internacional de Justicia instruye un caso de genocidio presentado por Sudáfrica contra Israel, con otros países como España, México y Libia interesados en sumarse.
La comisión fue presidida por Navi Pillay, exjueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, y este informe marca su último reporte antes de renunciar por motivos personales.