Informe de CEPA: se perdieron 868 empresas y más de 6.400 empleos formales en Entre Ríos
Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió sobre un marcado debilitamiento del tejido productivo entrerriano entre 2023 y 2025, con fuerte impacto en las pequeñas y medianas empresas. Según el estudio, el 98% de los despidos y prácticamente la totalidad del cierre de firmas correspondió a empleadores de hasta 500 trabajadores, mientras que las grandes compañías lograron sostener sus estructuras.
De acuerdo a datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo analizados por CEPA, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 868 empleadores con trabajadores registrados, lo que representa una caída del 5% (de 17.405 a 16.537). En el mismo período se destruyeron 6.416 puestos de trabajo formales, equivalente a un retroceso del 2,3% (de 281.045 a 274.629 trabajadores).
El retroceso empresarial se concentró en sectores estratégicos del entramado productivo. En términos absolutos, Comercio encabezó las bajas con 231 empleadores menos, seguido por la industria manufacturera (-105) y el sector de transporte y almacenamiento (-101). A su vez, servicios profesionales, actividad agropecuaria, turismo y construcción acumularon en conjunto 317 empleadores menos.
En términos relativos, los sectores más golpeados fueron servicios artísticos, culturales y deportivos (-18,3%), construcción (-12,4%) y servicios de organizaciones extraterritoriales (-12,0%).
En materia de empleo, la caída estuvo explicada principalmente por la construcción (-3.207 puestos), el transporte y almacenamiento (-664) y la industria manufacturera (-649). Si bien algunas actividades mostraron incrementos puntuales —como el agro (+966) y el comercio (+754)— no alcanzaron a compensar la pérdida generalizada.
En términos porcentuales, el impacto más severo sobre el empleo se registró en construcción (-38,2%), administración pública (-37%) y servicios inmobiliarios (-18,7%).
El informe también destaca un dato estructural: el 98,2% de los puestos de trabajo perdidos (6.301 empleos) se concentró en empresas de hasta 500 trabajadores, segmento que además explicó prácticamente toda la reducción en la cantidad de firmas (-872 empleadores, -5,03%). En contraste, las grandes empresas mostraron un leve crecimiento en cantidad (+4 empleadores) y una caída marginal del empleo (-115 puestos, -0,1%).
El estudio concluye que la provincia enfrenta un escenario crítico de retracción empresarial y pérdida de empleo formal, con un impacto particularmente profundo sobre las pymes, lo que debilita la estructura productiva y el mercado laboral de Entre Ríos.