Inflación octubre 2025: cuáles fueron los productos básicos que más subieron y bajaron
La inflación de octubre se aceleró al 2,3%, frente al 2,1% registrado en septiembre, y acumuló un incremento del 24,8% en los primeros diez meses de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El rubro Alimentos y bebidas volvió a tener la mayor incidencia en la medición nacional, a pesar de ubicarse por debajo del promedio general. En casi todas las regiones —con excepción de la Patagonia— las frutas y verduras fueron los productos con mayores subas.
En el Gran Buenos Aires, el limón encabezó los aumentos con un salto del 60,8%, al pasar de $1.477,72 a $2.376,62 por kilo. Le siguieron la cebolla, que subió 22,4% (de $753,40 a $922,48), y la banana, que se encareció 13,3% (de $2.627,06 a $2.977,35). También se destacó la manzana, que aumentó 11,1%, pasando de $2.602,07 a $2.890,30.
En cuanto a las categorías de precios, los Estacionales lideraron el incremento con +2,8%, seguidos por los Regulados (+2,6%) y el IPC núcleo (+2,2%). “Se destacó el aumento en la fruta. Para noviembre esperamos que esta categoría vuelva a superar el 2%, impulsada por las subas en la carne y el arrastre de precios en verdulería”, señaló Leila Garcia Keiman, economista de Econviews, en diálogo con Ámbito.
Por su parte, Claudio Caprarulo, director de Analytica, destacó que “si se toma el vaso medio lleno, se mantuvo constante el tipo de cambio real, sin fuerte impacto de la volatilidad de septiembre y octubre; pero, si se mira el vaso medio vacío, hubo una aceleración marcada en alimentos, en particular en la carne, consolidando un piso del 2% mensual”.
Desde la consultora LCG remarcaron que, tras el piso inflacionario de mayo (+1,5%), la inflación general se aceleró todos los meses. “La inflación núcleo encontró su piso en julio y luego volvió a niveles en torno al 2%, lo que evidencia que la inercia inflacionaria sigue siendo un factor relevante, aun con una actividad económica estancada”, señalaron.
Perspectivas hacia fin de año
De cara a los próximos meses, las expectativas relevadas por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) prevén que la inflación se mantenga entre el 1,9% y el 2% mensual, cerrando 2025 con una suba del 29,6% interanual.
En tanto, desde ACM estimaron que “la inflación podría acelerarse hacia fin de año y mantenerse en niveles más cercanos al 2,2% mensual”. Además, advirtieron que “la dinámica reciente de los alimentos, especialmente la carne, y la recomposición de tarifas de servicios, continuarán presionando al alza el nivel general de precios”.