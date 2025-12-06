Infantino le pidió disculpas a Scaloni por que fue obligado a usar guantes para tocar la Copa
El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, protagonizó un momento cargado de simbolismo durante el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington DC, cuando subió al escenario con la Copa del Mundo entre sus brazos. La escena, que retoma la tradición de que el último campeón presente el trofeo, dejó un detalle curioso: el técnico tuvo que usar guantes blancos para sostenerla, algo que generó sorpresa entre los presentes. Un día después, durante otro evento en el que la FIFA presentó el calendario completo del certamen, Gianni Infantino tuvo un gesto público para reparar la situación.
Tras confirmarse los horarios de los partidos de la fase de grupos de Argentina, el presidente de la FIFA pidió la palabra para referirse al episodio. “Te pido disculpas, Lionel Scaloni, por lo que pasó ayer”, expresó. “Él preguntó por qué se tenía que poner los guantes para tocar el trofeo”. Acto seguido, Infantino cambió al español: “Los campeones del mundo pueden tocar la copa. No lo sabía. Pido disculpas en nombre de la FIFA”, aseguró, revelando que fue Ronaldo quien le advirtió del malentendido.
Infantino invitó a Scaloni a subir nuevamente al escenario y acercó el trofeo para que lo colocara sobre la mesa oficial. “Ahora la puedes entregar una vez más”, le dijo. El entrenador, sorprendido por la situación, explicó: “Me habían dicho que no la podía tocar sin guantes. No me conoció la persona que… bueno, no pasa nada”. Antes de despedirse, Infantino bromeó: “Después de ser campeón del mundo, cada día pareces más joven”, comentario que arrancó sonrisas en el auditorio. Scaloni agradeció el gesto y también compartió un intercambio distendido con Ronaldo.
Luego del sorteo, el técnico había detallado que la organización le indicó explícitamente que no podía manipular la copa sin guantes. “No me dejaban tocarla sin los guantes. No se puede”, dijo. Más allá de la incomodidad, se mostró emocionado: “Volver a tener la copa ahí al lado fue muy lindo. Tocar la verdadera emociona, es difícil de explicar”.
Durante el evento del sábado, la FIFA difundió el calendario completo de la fase de grupos y Scaloni analizó a los rivales que le tocaron a la Argentina. “No habrá rival fácil”, afirmó. “Lo que nos pasó en el Mundial anterior fue una lección: perder el primer partido te enseña que no hay que confiarse. Vamos a jugar cada encuentro como si fuera el último”.
El entrenador también se refirió a los horarios: “Hay un partido a las 13 y hará un poquito de calor. Pero como dijo Stoichkov: el calor es para los dos y no hay excusas”. Con la mirada puesta en la preparación, remarcó que el equipo está “expectante, con el Mundial a la vista”.
La selección argentina debutará en el Grupo J el martes 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium a las 22 (hora argentina). El segundo partido será el lunes 22 ante Austria en el Dallas Stadium a las 14, mientras que el cierre será el sábado 27 ante Jordania, nuevamente en Dallas, desde las 23.