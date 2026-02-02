Infantino abrió el debate sobre el regreso de Rusia y Bielorrusia al fútbol internacional
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, volvió a poner en agenda la posibilidad de que Rusia y Bielorrusia retomen su participación en el fútbol internacional, a casi cuatro años del veto impuesto a sus selecciones y clubes. La postura fue expresada en una entrevista con Sky News, donde el dirigente cuestionó la efectividad de las sanciones deportivas vinculadas a decisiones políticas.
“No deberíamos vetar a países por los actos de sus líderes políticos. No ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio”, sostuvo Infantino, al referirse a la exclusión que rige desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania. En ese marco, planteó que permitir la competencia en categorías formativas podría ser un primer paso. “Que los niños y las niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podría ayudar. Es algo que definitivamente tenemos que hacer, al menos en categorías inferiores”, afirmó.
La sanción conjunta de FIFA y UEFA fue adoptada el 28 de febrero de 2022, cuatro días después del inicio de la invasión rusa a Ucrania. Esa decisión impidió, entre otras cosas, que Rusia disputara el repechaje ante Polonia para clasificar al Mundial de Qatar 2022. Desde entonces, tanto las selecciones nacionales como los clubes de Rusia y Bielorrusia quedaron excluidos de todas las competencias internacionales organizadas por ambos organismos.
En el comunicado oficial emitido en aquel momento, FIFA y UEFA explicaron que la medida fue adoptada de manera urgente por el Bureau del Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, suspendiendo a todos los equipos rusos “hasta nuevo aviso”. Además, remarcaron que el fútbol internacional se solidarizaba con el pueblo ucraniano y expresaron su deseo de que la disciplina vuelva a ser “un elemento de unidad y paz”.
Rusia disputó su último Mundial en 2018, cuando fue anfitrión del torneo. Desde entonces, y especialmente tras el conflicto bélico, quedó fuera de todas las instancias clasificatorias y finales de carácter continental y mundial, en línea con la presión ejercida por la comunidad deportiva internacional ante la situación geopolítica en Europa oriental.
La FIFA recordó que no es la primera vez que se aplican sanciones de este tipo. En 1992, Yugoslavia fue excluida de la clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994 por sanciones de la ONU relacionadas con la guerra en los Balcanes. Esa medida también había dejado al país fuera de la Eurocopa 1992, torneo que finalmente ganó Dinamarca tras ocupar su lugar.
En el caso de Rusia y Bielorrusia, la decisión de 2022 respondió además a una recomendación del Comité Olímpico Internacional (COI), que instó a federaciones y organizadores a no permitir la participación de deportistas ni dirigentes de ambos países. Las recientes declaraciones de Infantino reabren ahora un debate sensible sobre el rol del deporte frente a los conflictos políticos y armados.