Industriales Pymes Argentinos informaron que este año se perdieron 92.000 puestos de trabajo

Las tasas de caída internanual de ventas en el segmento de Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) no bajan del 10% mes a mes desde diciembre en promedio para toda la industria y esto redunda en un 56,8% de capacidad instalada en uso de la industria entre diciembre y mayo, casi 10 puntos porcentuales por debajo del nivel de todo 2023. Así lo informaron desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) en la presentación de su informe mensual.

Alerta Pymes: ¿la economía tocó piso?

El reporte de IPA señala que la economía en mayo tocó piso y empieza a recuperarse de a poco, según los datos estadísticos, pero advirtió que “esto no es homogéneo y la situación actual no es sostenible porque las empresas están teniendo un impacto muy fuerte en sus cuentas y actividad“. Y, dijo que, si bien no hubo casi cierre de empresas en el primer trimestre porque las pymes están haciendo todo lo posible para evitarlo, sí se ven distintos síntomas preocupantes, como algunos cierres de cuentas bancarias y bajas de CUITs.