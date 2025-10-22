Desconfianza empresarial: Malos pronósticos para la producción industrial
Cada vez más empresarios y directivos de la industria manufacturera anticipan un panorama desfavorable para el último trimestre del año, con menor producción, caída en los pedidos y reducción de personal, según los datos del INDEC correspondientes al mes de septiembre.
El relevamiento muestra que, de cara a los meses de octubre a diciembre, el Índice de Confianza Empresarial de los Industriales continúa retrocediendo desde abril, alcanzando en septiembre el nivel más bajo de 2025.
Se trata del segundo Informe de Tendencia de Negocios en la Industria Manufacturera que difunde el INDEC, basado en las expectativas de empresarios para los próximos tres meses respecto al trimestre anterior.
Los resultados principales del informe indican:
- Volumen de producción: el 61,2% de los consultados cree que no variará; el 23,9% prevé una disminución, mientras que solo el 14,8% espera un aumento.
- Stock de productos terminados: para el 61,9% es adecuado; el 13,7% lo considera por debajo de lo necesario y el 24,5% por encima.
- Horas trabajadas del personal: el 70,5% estima que no variarán; el 21,9% cree que disminuirán y el 7,6% que aumentarán.
- Empleo total: el 78,3% no espera cambios; el 18% anticipa una baja en la dotación y solo el 3,7% proyecta un aumento.
- Cartera de pedidos: el 52,8% afirma que se encuentra por debajo de lo normal, el 43,9% la considera normal y el 3,3% por encima.
- Exportaciones: el 62,6% dice que se mantienen en un nivel normal, mientras que el 17,5% prevé una disminución y el 19,9% un incremento.
- Situación empresarial: para el 72,3% es normal; el 15,4% la califica como peor y el 12,3% como mejor.
- Situación financiera: el balance es negativo; el 63,1% la considera normal, el 22,3% mala y el 14,6% buena.
- Acceso al crédito: también negativo; el 58,7% lo ve normal, el 34,9% difícil y solo el 6,4% fácil.
- Precio promedio de venta: el 58,3% estima que no variará, el 32,1% que aumentará y el 9,6% que disminuirá.
En comparación con el relevamiento de junio, creció el número de empresas que consideran insuficiente la demanda, se intensificó la competencia de productos importados, se redujo la escasez de mano de obra y aumentó la incertidumbre económica.
El INDEC aclaró que la serie de Tendencia de la Industria Manufacturera comenzó en enero de 2025 y busca captar mensualmente la situación y las expectativas de corto plazo de las empresas a través de encuestas a gerentes generales, de producción, personal y finanzas.