Indignado, el PRO denunció al Oficialismo por “una grave violación a la Constitución Nacional”
El bloque de diputados nacionales del PRO denunció este jueves una “grave violación a la Constitución Nacional” tras la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN) fuera del temario de sesiones extraordinarias y adelantó que impulsará acciones judiciales para impugnar el procedimiento.
Según señalaron en un comunicado difundido este jueves, la situación se produjo cerca de las 3 de la madrugada, cuando el oficialismo avanzó con la designación pese a que el tema no estaba incluido en la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo Nacional.
Desde el macrismo indicaron que la irregularidad fue advertida en distintas instancias: primero de manera informal, luego en el recinto y finalmente al momento de intentar concretar la designación, quedando todo ello registrado en el Diario de Sesiones. Recordaron además que el artículo 63 de la Constitución Nacional establece que, durante las sesiones extraordinarias, el Congreso solo puede tratar los asuntos expresamente incluidos en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.
El PRO subrayó que la Auditoría General de la Nación es un órgano constitucional de control, cuya integración no puede ser considerada una cuestión administrativa interna del Congreso. En ese marco, afirmaron que avanzar con su designación fuera del temario “no fortalece el control del Estado, sino que lo deslegitima”.
Los diputados del bloque rechazaron formalmente la designación y manifestaron que no la convalidan, al considerarla “nula de nulidad absoluta por incompetencia constitucional”. Asimismo, confirmaron que promoverán acciones judiciales con el objetivo de restablecer la legalidad y el respeto por el funcionamiento institucional.
En el comunicado también expresaron su malestar por la actitud del oficialismo y recordaron que el PRO acompañó al gobierno de Javier Milei en momentos complejos, por entender que era necesario impulsar un cambio profundo en la Argentina. Sin embargo, advirtieron que ese proceso no puede realizarse al margen de las reglas constitucionales.
Finalmente, sostuvieron que las instituciones no pueden funcionar por la fuerza de una mayoría circunstancial y remarcaron que el cambio que reclaman millones de argentinos debe llevarse adelante “con la Constitución en la mano”.