Indignación en Tucumán: Salvaje ataque de un hombre a un perro de una vecina
Un violento episodio de maltrato animal generó conmoción en la ciudad de San Miguel de Tucumán, luego de que un hombre pateara y ahorcara a un pequeño perro en el hall de un edificio, presuntamente porque el animal le ladró a una de sus hijas. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar y, según denunciaron los vecinos, el agresor también realizó expresiones violentas y antisemitas tras el ataque. La dueña del perro debió ser internada por un cuadro de shock.
Psicópata suelto en Tucumán.— Poirot (@Argenpoirot) January 13, 2026
Un tipo agarro el perro de una jubilada, lo pateó, lo golpeó, lo tiró contra el piso, luego a la dueña y la amenazó con ahorcarla.
El motivo? Que el perro se le acercó mucho.
Calle Santa Fe 265 pic.twitter.com/QLyn7Lh5Pj
El hecho ocurrió en un edificio ubicado sobre calle Santa Fe al 200, en el barrio Norte de la capital tucumana. Las grabaciones muestran al hombre ingresando desde el estacionamiento junto a sus dos hijas menores: una de ellas iba en un carrito y la otra se adelantó corriendo por uno de los pasillos.
En ese momento, una vecina salía a pasear a su perro, pero el animal logró soltarse antes de llegar a la puerta y se acercó a la niña, ladrándole sin llegar a morderla. Asustada, la menor se refugió detrás de su padre.
Lejos de intentar calmar la situación, el hombre reaccionó de manera violenta: le dio una patada al perro, que huyó por el pasillo. Sin embargo, el agresor lo persiguió y volvió a golpearlo con otro puntapié mientras el animal intentaba escapar.
Las imágenes registradas por las cámaras del edificio muestran además que, tras ese ataque inicial, el hombre regresó hacia el perro y le propinó golpes de puño. Incluso cuando el animal ya tenía la correa colocada y era sujetado por otro vecino, el agresor lo tomó y comenzó a arrastrarlo por el edificio, ahorcándolo con su propia correa y continuando con las agresiones mientras recorría los pasillos, ante la mirada desesperada de la dueña.
Según relataron los vecinos, el impacto emocional fue tan fuerte que la mujer debió ser internada luego de sufrir un estado de shock.
En declaraciones a medios locales, residentes del edificio aseguraron que, tras el ataque, el hombre profirió gritos con contenido violento y antisemita, entre ellos: “¡Vamos, Hitler! ¡Mueran todos!”.
“Además de la gravedad del hecho en sí, cuando vimos cómo pateó al perro, preocupa también el hecho de tener un vecino nazi. Fue terrible lo que hizo y lo que dijo”, expresó uno de los vecinos.
Tras el episodio, desde el consorcio del edificio informaron que evalúan aplicar sanciones y convocar a una asamblea extraordinaria para analizar lo sucedido y definir los pasos a seguir.