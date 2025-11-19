Indignación en Misiones: revelan que Vialidad Nacional le cobró canon a la Iglesia por una peregrinación al santuario de Loreto
Por primera vez en 24 años, la iglesia de Misiones tuvo que abonar un canon al Gobierno Nacional para permitir el desplazamiento de miles de fieles que peregrinaron este fin de semana por la ruta nacional 12 hacia el santuario de Nuestra Señora de Loreto, una de las devociones marianas más tradicionales de la provincia.
El sacerdote Leonardo Cuenca utilizó sus redes sociales para expresar su malestar por lo que consideró “un nuevo impuesto” que se aplicó para permitir el desplazamiento de más de diez mil peregrinos católicos, que a pie o en bicicleta recorren las rutas en una demostración de fe y estado atlético.
El joven religioso que es rector del santuario de Nuestra Señora de Loreto sostuvo que “en el país de la libertad, hoy, por primera vez en 24 años, hemos tenido que pagar un arancel de más de medio millón de pesos al Estado Nacional para poder peregrinar sobre la ruta 12, una ruta abandonada, donde la selva avanza y los carteles están invadidos por árboles y monte”.
Cuenca reveló que el pago fue exigido por Vialidad Nacional en concepto de “intervención del camino” y que el depósito se realizó en las cuentas de la Agencia de Recaudación y Control de Argentina (ARCA).
“De pronto surge un nuevo arancel. Son 560 mil pesos que, por los muchos peregrinos que somos, es un monto bajo si se quiere, pero uno no entiende a qué se debe o cuál es la lógica desde la cual se manejan”, cuestionó.
En una muestra de su fastidio y desconcierto por el reclamo, el sacerdote disparó: “Hasta para peregrinar ahora hay un nuevo impuesto”. Y, en sus posteos en redes se quejó también al señalar que “los impuestos aumentan para los caminantes mientras los grandes son beneficiados con exenciones. Todo calculado: un proyecto económico extranjero para que unos pocos crezcan, a costa de la pobreza de la mayoría”.
El religioso cuestionó el cobro porque sostuvo que “la contraprestación de Nación es nula”, mientras destacó que hubo instituciones como la Policía de Misiones, Gendarmería, Prefectura y el Ministerio de Salud que acompañaron el recorrido de los peregrinos sin exigir ningún pago.
Hasta ahora la Iglesia sólo abonaba un seguro para todos los peregrinos pero aclaró que “no es una obligación ni exigencia” que deban cumplir.
Sobre el pago, dijo que se realizó en forma online y no dudó en calificarlo de “un impuesto nacional y la recaudación es para ARCA. Eso queda claro en los papeles” . Y advirtió que si no se hacía frente a ese pago “no se estaría permitiendo salir a la peregrinación”.
Cuenca agregó que “esto quizás sienta un precedente para todo tipo de peregrinaciones o manifestaciones populares de fe. No inquieta tanto tener que pagar pero sí inquieta el desentenderse de parte de Nación sobre algo tan propiamente cultural y regional”.
El religioso dijo que en los últimos días se comunicaron con los obispados de Luján e Itatí, dos de los grandes centros de peregrinación en la Argentina y les confirmaron que nunca les habían exigido ese pago.