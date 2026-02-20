INDEC oficializa: Tucumán y Santiago del Estero exhiben más asalariados “en negro” que en blanco y otras tres se acercan al 50%
Por la fuerte caída del empleo registrado y el incremento de la informalidad, Tucumán y Santiago del Estero tienen más asalariados “en negro” o no registrados que “en blanco” o formales. Y pisando el 50%, se ubican Corrientes, Formosa, San Juan, de acuerdo al Informe del INDEC que abarca al total urbano del país.
La caída de los trabajadores registrados fue muy fuerte y constante en los dos últimos años. En tanto, los no registrados disminuyeron en 2024 por el primer shock inicial de la gestión de Javier Milei y en 2025 aumentaron, lo que se atribuye a que muchos de los que perdieron el trabajo formal consiguieron algún empleo total o parcial, pero “en negro”. También a que, por la caída de los ingresos, nuevos integrantes de la familia salieron a procurar algún ingreso y lo consiguieron “en negro”.
La brecha más amplia (menos del 40%) entre el ingreso medio de los asalariados no registrados en relación con los registrados se ubica en las provincias de Santa Cruz, San Luis, Salta, Formosa, Chubut y Chaco.
El ingreso medio de los asalariados registrados fue en el tercer trimestre de 2025 de $ 1.155.231, mientras que el de los no registrados se ubicó en $ 539.053. Una distancia del 53,3%.
Los datos del INDEC del total del país urbano muestran que se desempeñan como trabajadores asalariados 13.479.000 personas. De este total, 5.209.000 trabajan sin descuento jubilatorio o “en negro” (38,6% del total).
Estas cifras no incluyen la población rural, donde se estima que la informalidad es superior.
Con relación al tercer trimestre de 2023, el total de asalariados pasó de 13.849.000 a 13.479.000: son 370.000 menos. Pero disminuyeron los asalariados formales de 8.706.000 a 8.270.000 y aumentaron los no registrados de 5.143.000 a 5.209.000.
Estos datos del INDEC marcan una mayor caída de los empleos formales (436.000 menos) en los dos últimos años en relación con otros datos oficiales (Seguridad Social, SRT).
Así, casi 4 de cada 10 asalariados se desempeñan sin aportes laborales, previsionales y con salarios inferiores a los que están registrados.
En la distribución nacional, Tucumán tiene 222.000 empleados sin “descuento jubilatorio” y 206.000 registrados.
Santiago del Estero le sigue en el ranking: sobre 193.000 asalariados, 99.000 se desempeñan en la informalidad (51,3%) y 94.000 son formales.
En la Ciudad de Buenos Aires, 940.000 son formales y 293.000 informales. Y en la Provincia de Buenos Aires la brecha se amplía porque 3.394.000 son formales y 2.178.000 informales.
Según un informe de la Secretaría de Trabajo, “es ampliamente reconocido que la incidencia de la informalidad laboral en Argentina es elevada y la tasa que presenta el país supera los niveles esperables en relación con el tamaño de su economía. Este diagnóstico se confirma al observar que la tasa de informalidad (proporción de ocupados informales sobre el total) es considerablemente superior a la que sugeriría su Producto Interno Bruto (PBI) per cápita, de acuerdo con la tendencia global verificada”.