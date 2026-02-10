El INDEC informó 2,9% de inflación en enero tras la salida de Lavagna y en medio de la disputa por el IPC
El INDEC difundió este martes el dato de inflación de enero: 2,9%, el primero tras la polémica renuncia de Marco Lavagna, quien dejó el organismo por diferencias con Javier Milei y Luis Caputo respecto a la metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC). El aumento interanual alcanzó el 32,4%.
El número no pasó inadvertido: se trata del quinto mes consecutivo en el que la inflación vuelve a subir y el registro más alto desde marzo de 2025 (3,7%). En diciembre, el índice había sido de 2,8% y el año 2025 cerró con 31,5%, el valor más bajo desde 2017.
Según el informe oficial, la división que más aumentó en enero fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguida por Restaurantes y hoteles (4,1%) y Comunicación (3,6%). También Vivienda, agua, electricidad y gas (3%) superó el promedio general.
Por debajo del 2,9% quedaron Bienes y servicios varios (2,7%), Salud (2,3%), Transporte y Equipamiento del hogar (1,8%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,5%), Recreación y cultura (1%) y Educación (0,6%). El único rubro con registro negativo fue Prendas de vestir y calzado (-0,5%).
A nivel regional, el Noreste (3,8%) y Cuyo (3%) quedaron por encima del promedio nacional. La Región Pampeana y la Patagonia marcaron el mismo nivel que el país (2,9%), mientras que el Noroeste y el Gran Buenos Aires quedaron levemente por debajo (2,8%).
El dato del INDEC contrasta con el 3,1% informado el lunes por la Ciudad de Buenos Aires, que utilizó la canasta de gastos que el Gobierno nacional decidió descartar y que fue el detonante de la salida de Lavagna. En esa medición, los gastos vinculados a Vivienda pesan un 17,43% del total, según la Encuesta Nacional de Hogares 2017-2018.
Lavagna trabajaba en la actualización metodológica desde 2022 y, según había confirmado el entonces viceministro Joaquín Cottani, la nueva fórmula estaba lista desde mediados de 2024. Sin embargo, el Gobierno resolvió no aplicarla y anunció que diseñará una nueva medición, un proceso que podría demorar hasta 2030.
El episodio dejó en evidencia una contradicción pública. Antes de la renuncia de Lavagna, Caputo había anticipado que la inflación rondaría el 2,5% con la nueva metodología ya confirmada. Tras su salida y el anuncio de continuidad del método actual, el ministro aseguró que el cambio solo habría implicado una diferencia de 0,1 puntos e incluso con un resultado inferior.
Mientras tanto, el índice que finalmente se publicó fue 2,9%, con el viejo esquema, en un contexto donde la discusión ya no gira solo en torno a los precios, sino también a cómo se decide medirlos.