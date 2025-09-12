Indagaron a Ariel García Furfaro por una estafa millonaria vinculada a una empresa de logística
El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., fue indagado este viernes en los Tribunales de Morón en el marco de una causa por estafa de 15 millones de pesos.
La denuncia fue presentada por el responsable de una compañía de logística, quien aseguró que Furfaro nunca pagó los viajes contratados entre el puerto de La Plata y Ciudad del Este, Paraguay.
La investigación fiscal
Según confirmaron fuentes judiciales a Noticias Argentinas, la indagatoria se extendió durante varias horas en la Unidad Funcional de Instrucción N°5.
Los fiscales a cargo, Claudio Oviedo y Marisa Monti, consideran que existen elementos probatorios suficientes para avanzar hacia la acusación formal contra el empresario.
De acuerdo con la denuncia, entre el 15 de mayo y el 22 de noviembre de 2023, Furfaro contrató más de 400 viajes de transporte, pero no abonó los servicios. Además, habría demorado reiteradamente los pagos y entregado un cheque que fue rechazado.
Próximos pasos
Tras la declaración del imputado, la Justicia deberá resolver los próximos pasos procesales y definir la situación judicial del empresario.
Cabe destacar que Furfaro ya se encuentra detenido por otra causa: el escándalo por el fentanilo contaminado, que provocó al menos 96 muertes.