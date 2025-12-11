Increíble imprudencia: dejó que su hijo de 5 años maneje un cuatriciclo en plena ruta y ahora podría quedar inhabilitado
Un joven de 23 años quedó bajo la mira de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) luego de filmar y publicar en sus redes a su hijo de 5 años conduciendo un cuatriciclo sobre una ruta de la provincia de Buenos Aires. En las imágenes también se observa al menor sin casco y circulando por un descampado, lo que agravó la situación.
Tras la viralización del contenido, la ANSV actuó de oficio, identificó al responsable y solicitó la inhabilitación de su licencia de conducir, considerando la maniobra como una imprudencia deliberada.
El video difundido deja expuesta una grave falta de responsabilidad, ya que ningún menor puede conducir vehículos motorizados en la vía pública. Además, la normativa vigente establece que los cuatriciclos solo están autorizados a circular en corredores seguros habilitados, nunca en rutas provinciales o nacionales.
Desde el organismo remarcaron que se mantienen atentos a estos episodios que surgen en redes sociales, donde la búsqueda de impacto o likes suele impulsar conductas peligrosas. Exponer a un niño a un riesgo extremo —ilegal y evitable— vulnera la normativa y pone en peligro su vida y la de terceros.
Por este motivo, la ANSV intervino de manera inmediata para desalentar prácticas que pueden derivar en consecuencias gravísimas, e insistió en la importancia de respetar estrictamente las reglas de seguridad vial.