Inconsistencias patrimoniales y un vínculo financiero con Fred Machado complican a José Luis Espert
Tras la difusión de un informe judicial de Estados Unidos que reveló un vínculo financiero directo entre José Luis Espert y el empresario narco Fred Machado, se conocieron detalles que comprometen aún más al diputado y candidato de La Libertad Avanza. Según trascendió, Espert declaró tener una empresa de apenas $1 de valor y propiedades con superficies inconsistentes en sus declaraciones juradas.
Inconsistencias en las declaraciones juradas de Espert
El análisis de las presentaciones patrimoniales del economista libertario en los últimos tres años revela anomalías contables que, de acuerdo con especialistas en ética pública, no parecen simples errores administrativos.
- Varianza S.A.: Declarada en 2023 con un valor de $50.000, en 2024 figura con un simbólico precio de $1, algo que contradice criterios contables y normativos básicos.
- Propiedades con medidas cambiantes: Su casa en Beccar pasó de 250 m² en 2023 a 472 m² en 2024, mientras que una propiedad en Pergamino figuró con 1 m² en 2023 y luego con 212 m² en 2024.
- Movimientos de dólares: Los fondos bancarizados descendieron de US$34.000 en 2023 a US$281 en 2024, aunque mantuvo sin cambios la declaración de US$15.000 en efectivo.
Una transferencia millonaria en la mira
La investigación judicial también apunta a una presunta transferencia de US$200.000 que Espert habría recibido en 2020 en Buenos Aires por parte de Federico “Fred” Machado, argentino acusado de narcotráfico y fraude.
El dato surge de una contabilidad atribuida a Machado por fiscales de Texas, revelada en una nota de Sebastián Lacunza para El Diario Ar. Dicho registro figura en un expediente de tribunales federales de Texas, donde la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada a 16 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.
Machado, actualmente detenido en Viedma, espera una definición de la Corte Suprema sobre su extradición a EE.UU. En el caso, se investiga un esquema Ponzi que habría defraudado más de US$350 millones mediante la supuesta venta de aviones inexistentes.
Reacciones y denuncias
La periodista Nancy Pazos sostuvo que Espert “plantó la campaña este finde” y “dejó solo a Diego Santilli recorriendo la sexta”. A su vez, Jorge Rial advirtió que aún no se difundieron todas las pruebas contra el libertario: “Esperen a mañana”.
El equipo de Juan Grabois denunció a Espert por lavado de activos ante tribunales federales de San Isidro, sumando la transferencia detectada como prueba clave.
Consultados por El Diario Ar, ni Espert ni la defensa de Machado brindaron declaraciones.