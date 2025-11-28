Inconcebible: Un bar de Ushuaia advierte que los turistas israelíes no son bienvenidos
Un grave episodio de antisemitismo generó conmoción en Tierra del Fuego, luego de que un bar de Ushuaia colocara un cartel advirtiendo que los turistas israelíes “no son bienvenidos” en el local.
El establecimiento, el pub Dublín, ubicado en la calle 9 de Julio —entre San Martín y Deloqui, en pleno centro de la capital fueguina—, también exhibió en los últimos días banderas palestinas, lo que reforzó la controversia desatada.
Miles de jóvenes mochileros israelíes visitan cada año la Patagonia tras finalizar el servicio militar obligatorio, y Ushuaia es uno de los destinos más elegidos por su oferta de excursiones, senderos y actividades de montaña.
La decisión del bar ocurre en un contexto internacional marcado por un aumento sostenido de manifestaciones antisemitas registrado en distintos países desde los ataques del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, perpetrados por grupos terroristas de Gaza, que incluyeron asesinatos, heridos y secuestros de civiles. A más de dos años de aquel hecho, aún permanecen retenidos en la Franja de Gaza los cuerpos del policía israelí Ran Gvili y del ciudadano tailandés Sontisek Rintalk.