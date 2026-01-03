Incómoda posición de la Unión Europea ante la invasión de EE.UU. a Venezuela
Ante el ataque estadounidense a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la Unión Europea está en una posición incómoda, la misma en la que se veía cuando Israel respondió al ataque terrorista de Hamas matando a más de 60.000 palestinos en Gaza, más de la mitad menores de edad.
Europa defiende de palabra el respeto al Derecho Internacional y a la Carta de Naciones Unidas, hasta que la viola un aliado (como Israel) o un antiguo aliado (como Estados Unidos, devenido con Donald Trump en un rival al que Europa no quiere ver como tal).
Las reacciones europeas son, así, un quiero y no puedo.
La primera llegó al mediodía europeo con un mensaje en X de la jefa de la diplomacia del bloque, la ex primera ministra estona Kaja Kallas, quien sostuvo que Maduro no es un presidente legítimo y que la UE ha defendido desde hace años “una transición pacífica”. Y dejó una frase que puede verse como una condena sin usar esa palabra: “Bajo todas las circunstancias, los principios del Derecho Internacional y la Carta de Naciones deben ser respetados”.
António Costa, presidente del Consejo Europeo, dijo que “la Unión Europea hacía un llamamiento a la desescalada y a una resolución basada en el marco del Derecho Internacional y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”. También que “la Unión Europea continuará apoyando una solución pacífica, democrática e inclusiva en Venezuela”.
Úrsula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea (brazo ejecutivo del bloque), también dijo que la UE apoya “una solución pacífica, una transición democrática” y que “cualquier solución debe respetar el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas”.
Los dirigentes de las instituciones europeas no usan la palabra “condena”, pero dan a entender que la operación estadounidense no cumple los requisitos básicos de la legalidad internacional.