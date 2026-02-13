Incidentes en Congreso: El Ministerio de Seguridad de la Nación dio a conocer la lista de los 17 identificados que causaron destrozos
El Ministerio de Seguridad de la Nación dio a conocer la lista de las 17 personas identificadas por los hechos de violencia suscitados en Congreso, en el marco de la protesta contra la Reforma Laboral Según informaron fuentes oficiales, las actuaciones judiciales avanzan mientras el Gobierno continúa analizando las imágenes para realizar nuevas presentaciones penales por los disturbios ocurridos durante la movilización de este miércoles en las inmediaciones del Parlamento.
En diálogo con Radio Mitre, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había anticipado que se impulsaría una denuncia por terrorismo contra los involucrados. “Estamos consolidando la información para esa denuncia y vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba, es un arma con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, anticipó.
Desde la Cartera que conduce Monteoliva indicaron que la recopilación de pruebas incluye registros audiovisuales y testimonios que permitirían individualizar responsabilidades. La investigación continúa en manos de la Justicia, que deberá determinar la situación procesal de los 17 identificados por el Ministerio de Seguridad.
El Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal por los hechos ocurridos el pasado 11 de febrero en las inmediaciones del Congreso de la Nación, mientras que en el Senado se debatía la reforma laboral. La presentación fue realizada por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación de la Cartera, quien solicitó la inmediata investigación y detención de los responsables.
En el escrito, de seis páginas se sostiene que los incidentes tuvieron como finalidad “generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina, atentar contra miembros, poderes y estructuras edilicias federales y locales, y con ello deponer o bien inhibir el funcionamiento del Congreso, y vulnerar la integridad de las fuerzas federales de seguridad, instituciones esenciales del sistema democrático argentino”.
“Estos acometimientos antidemocráticos fueron orquestados con la intención de subordinar al gobierno y a la ciudadanía por medio del terror, por lo que resulta de suma trascendencia instar su investigación, detener a sus responsables, y aplicarles con severidad la pena que les corresponde”, enfatizó el Ministerio en la denuncia.
Además, se requirió que “se individualicen a los responsables y las eventuales organizaciones que eventualmente puedan encontrarse detrás de ellas, se ordene su detención, y en su caso, se aplique la pena correspondiente, en proporción a la gravedad de los hechos aquí denunciados”.
“En función de todo lo expuesto, solicito a la Jurisdicción Federal, que de manera inmediata inicie una exhaustiva investigación con el fin de corroborar la existencia de los delitos que por la presente denuncio, individualice a los responsables, participes y entre ellos a los instigadores de su comisión, y se oriente la pesquisa a efectos de determinar las estructuras por las que se orquestan estos atentados con rasgos terroristas”, puntualizó.
La lista oficial
Los 17 identificados por el Gobierno son:
-Matías Enzo Roldán
-Denis Alejandro Figueredo
-Federico Alberto Mazzagalli
-Patricio Hernán Castellan
-Natanael Benjamín Aguirre
-Nahuel Ezequiel Britos
-Néstor Alejandro Flores
-Manuel Edgardo Barrios
-Claudio Marcelo Figueroa
-Héctor Rodolfo Cabrera
-Lucas Horacio Cabrera
-Martín Castiñeiras
-Jorge Ismael González
-Pedro Antonio Juárez
-Roberto Daniel Tassano
-Carlos Nicolás Kipper Amalfi
-Lucas Ezequiel Lobato.