Incendios fuera de control en Chubut: el fuego ya arrasó casi 12 mil hectáreas en El Hoyo
El impacto ambiental de los incendios forestales en Chubut continúa agravándose. Este domingo, el Gobierno provincial confirmó que el fuego ya afectó 11.970 hectáreas en la zona de El Hoyo, una cifra que más que duplica el último registro oficial difundido el sábado. Los focos ígneos permanecen activos y se reforzó el operativo con casi 80 brigadistas provenientes de otras provincias y de la Nación.
El Servicio Provincial de Manejo del Fuego actualizó el parte con datos recopilados hasta la medianoche del sábado, detallando que las áreas dañadas corresponden principalmente a matorrales, bosques implantados y bosque nativo. La magnitud del avance genera alarma, no solo por la superficie devastada sino por la rápida expansión de las llamas en pocas horas.
Durante la jornada del sábado, los brigadistas lograron avanzar con las tareas de control hasta el mediodía. Sin embargo, a partir de las 13 horas, el escenario cambió de manera drástica debido al incremento de la velocidad del viento, lo que provocó la reactivación del fuego en varios frentes.
Los medios aéreos pudieron operar en sectores críticos de interfase, especialmente en La Angostura, El Balcón, El Pedregoso y Aldea San Francisco, donde se buscó frenar el avance hacia zonas pobladas.
Con el recrudecimiento del viento, el incendio descendió detrás de la Escuela N° 81 y avanzó en dirección a El Pedregoso. En el sector de Los Paredones, las llamas volvieron a cruzar la Ruta Nacional N° 40, propagándose hacia Laguna Las Mercedes.
Según el informe oficial, “el incendio permanece activo, poniendo en riesgo la Usina y la Escuela de El Coihue”, por lo que se mantiene un operativo permanente con maquinaria pesada, apertura de fajas cortafuegos y resguardo mediante camiones cisterna.
En paralelo, el fuego avanzó en el sector de Cárdenas, en el margen noroeste del Lago Epuyén, afectando el Establecimiento El Trueno y Bahía Las Percas, con actividad intensa en zonas altas y aparición de focos secundarios.
Asimismo, en Aserradero Franco, el incendio se propagó con fuerza hacia La Burrada, donde se realizaron fajas cortafuegos con maquinaria vial. En la zona alta del Cordón Derrumbe, cerca de Laguna Los Alerces, se helitransportó personal, aunque las tareas debieron suspenderse preventivamente ante la reactivación de focos.
Desde este domingo, se incorporaron brigadistas de Córdoba y de la administración nacional, alcanzando un despliegue cercano a los 80 combatientes. Las autoridades informaron que se realizará una redistribución estratégica de los equipos, priorizando los sectores con mayor actividad y aquellos donde existe riesgo para viviendas e infraestructura crítica.