Incendios en la Patagonia: tras el reclamo de los gobernadores, Nación giró más de $100 mil millones a bomberos voluntarios
Los incendios activos en la Patagonia escalaron al centro de la agenda nacional por su gravedad y prolongación en el tiempo, y obligaron al Gobierno nacional a mover fichas en un escenario marcado por la presión política de las provincias afectadas. En ese contexto, el Ejecutivo analiza impulsar una Emergencia Ígnea en el Congreso —incluso vía DNU— luego de los reiterados pedidos de los gobernadores patagónicos.
En ese marco, y tras el reclamo formal de los mandatarios provinciales, este jueves a la madrugada se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva, que dispone un refuerzo del financiamiento para el sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.
La normativa establece que las asociaciones de bomberos voluntarios, como entes de primer grado, recibirán en conjunto $100.810.319.998,50, a distribuirse entre 1.062 asociaciones, lo que representa $94.924.971,75 para cada una. Los fondos estarán destinados a la adquisición de equipamiento, indumentaria, materiales operativos y mantenimiento, claves para el combate del fuego y la protección civil.
En tanto, las entidades de segundo grado, que nuclean a las federaciones provinciales, percibirán $7.754.639.995,93, monto que se repartirá según la cantidad de asociaciones afiliadas y se destinará a gastos de funcionamiento, representación institucional y obligaciones legales. A su vez, se asigna otro monto idéntico para programas de capacitación de bomberos y directivos, conforme a la Ley Nacional N° 25.054.
La resolución fue firmada el martes por la tarde, el mismo día en que los gobernadores de la Patagonia solicitaron formalmente al Congreso el tratamiento de una Declaración Nacional de Emergencia Ígnea. El pedido fue impulsado por mandatarios de distinto signo político: Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz).
Aunque en la Casa Rosada aseguran que el giro de fondos no tuvo como disparador directo el reclamo de los gobernadores, reconocen que la medida se da en un contexto de fuertes cuestionamientos a la política nacional frente a los incendios y busca descomprimir tensiones con las provincias afectadas.
“Estamos tratando de contrarrestar un poco las críticas”, admiten fuentes oficiales, en un escenario donde varios de estos gobernadores son aliados clave del Gobierno para avanzar con proyectos sensibles en el Congreso, como la reforma laboral. En ese sentido, en el oficialismo reconocen que sin un gesto concreto, el respaldo legislativo podía complicarse.
Hasta el momento, los gobernadores no se pronunciaron públicamente sobre si la transferencia resulta suficiente. Entre las provincias persiste la expectativa de que el Ejecutivo avance con un DNU de Emergencia Ígnea, para cerrar la discusión sin pasar por el Congreso.
Como complemento, desde Chubut confirmaron la transferencia de $4.000 millones en concepto de ATN, en favor de la provincia más afectada por los incendios recientes.
En los considerandos, la resolución justifica la medida por los “desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias” y la necesidad de dotar de equipamiento adecuado a los bomberos voluntarios que actúan en emergencias provinciales e interprovinciales.
Además, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) recibirá $2.584.880.009,64, destinados a fiscalización, centros regionales de control, equipamiento, movilidad, traslados, capacitación y subsidios extraordinarios.
El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios contará con $7.754.640.000 para funcionamiento y la Academia Nacional de Capacitación, y $2.584.880.000 adicionales para representación institucional y obligaciones legales.
La resolución establece que se priorizarán las transferencias a las asociaciones que hayan presentado la documentación en regla y que, en situaciones de emergencia federal, se dará preferencia a las provincias con menor cantidad de entidades.